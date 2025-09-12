Nhà thiết kế Gen Z lần thứ 2 mang thời trang đậm bản sắc Việt ra thế giới là ai?

(VTC News) -

Năm 2024, Phan Đăng Hoàng là cái tên nổi bật trong làng thời trang Việt Nam lẫn quốc tế khi lần đầu tiên trình làng thương hiệu cá nhân tại Milano Fashion Week - một trong bốn kinh đô thời trang lớn của thế giới, quy tụ những nhà mốt lừng lẫy và uy tín.

Tiếp nối thành công, NTK Phan Đăng Hoàng lần thứ 2 vinh dự được mời tham dự trình diễn BST mới tại Milano Fashion Week 2026 vào ngày 28/9/2025. Lần này, anh sẽ đem đến BST mang tên Lacquer, lấy cảm hứng từ tranh vẽ của họa sĩ Nguyễn Gia Trí.

NTK Phan Đăng Hoàng lần thứ 2 được trình diễn tại Milano Fashion Week.

Sinh năm 2000, nhưng Phan Đăng Hoàng có hơn 11 năm theo đuổi giấc mơ nghệ thuật. Trước khi trở thành nhà thiết kế, Phan Đăng Hoàng từng nổi tiếng với loạt tranh vẽ truyền thần về những nghệ sĩ Việt.

Năm 2018, anh nhận học bổng tài năng chuyên ngành thiết kế thời trang của Đại học Nuova Accademia Di Belle Arti (NABA), một học viện Nghệ thuật của Ý và tốt nghiệp bằng xuất sắc.

Trong những thiết kế của mình, anh mong muốn truyền hình ảnh của những người phụ nữ Việt Nam kiên cường, bản lĩnh, tự chủ mang phong thái riêng. Ngoài ra, Phan Đăng Hoàng cũng từng nhiều lần được giới thiệu những bộ sưu tập mang đậm dấu ấn bản sắc phụ nữ Việt trên tạp chí quốc tế.

Năm 2024, anh liên tiếp giành nhiều giải thưởng quan trọng trong như "Gương mặt Trẻ - Lĩnh vực Văn hóa" của Ấn tượng VTV - VTV Awards 2025, "NTK Đột phá của năm" tại Lễ trao giải Luxuo Asia Awards, "Gương mặt Triển vọng" của Black Carpet Awards thuộc khuôn khổ Milan Fashion Week, đề cử hạng mục "Gen Z - Dám mở lối riêng" của We Choice Awards 2025…

Tháng 5/2024, Phan Đăng Hoàng gây ấn tượng khi trở thành nhà thiết kế Việt duy nhất được Forbes vinh danh "Nghệ sĩ dưới 30 tuổi có tầm ảnh hưởng ở châu Á".

Thiết kế của Phan Đăng Hoàng thường mang đậm bản sắc văn hoá Việt.

BST Lacquer mà Phan Đăng Hoàng đem tới Milano Fashion Week 2026 lấy cảm hứng từ tranh vẽ của họa sĩ Nguyễn Gia Trí - được biết tới là bậc thầy tiên phong đưa sơn mài truyền thống vào hội họa. Những tác phẩm của ông đa phần phản ánh nét đẹp của văn hóa, con người, phong cảnh làng quê của Việt Nam.

Xuất phát điểm là người con trong gia đình có truyền thống yêu hội họa nên các sản phẩm, ý tưởng thiết kế của Phan Đăng Hoàng cũng lấy cảm hứng từ nét đẹp văn hóa dân tộc trên tranh vẽ của những danh họa có ảnh hưởng trong nghệ thuật Việt Nam.

NTK sinh năm 2000 cho biết, BST Lacquer bao gồm 30 thiết kế khởi sinh từ những hình khối mỹ thuật cơ bản nhất, cộng hưởng với chất lượng, kỹ thuật dựng phức tạp để cùng kể câu chuyện “có tĩnh có động, trong giản đơn có tầng sâu”.

Từng chi tiết, lớp vải như những lớp sơn lặng lẽ phủ lên nhau nhiều lần, nhiều công đoạn để tạo nên một thành phẩm vừa lấp lánh ánh sáng, vừa giữ lại được chiều sâu thẩm mỹ như một bức tranh sơn mài cổ điển.

Ngoài ý tưởng, hầu hết các tác phẩm lần này đều được Phan Đăng Hoàng sử dụng kỹ thuật cắt may thủ công. Các chất liệu mà nhà thiết kế sử dụng cũng đa phần là chất liệu của Việt Nam. Anh tự hào khi đưa những giá trị, tinh thần của sản phẩm Việt đến với Tuần lễ thời trang quốc tế.

Về tên chủ đề, NTK Phan Đăng Hoàng cho biết cách phát âm “Lacquer” có nét tương đồng với từ “Lá cờ”. Ngoài ra, ý tưởng thiết kế cũng khai thác về con người, cảnh đẹp của Việt Nam, màu sắc của bộ sưu tập cũng sẽ có gam màu chủ đạo là đỏ và vàng.

Năm nay, Hangsilk tiếp tục là đơn vị đồng hành cùng NTK Phan Đăng Hoàng trong việc “chinh phục” thử thách mới tại sàn diễn Milano Fashion Week 2026.