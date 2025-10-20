+
Nguyên nhân máy bay lao xuống biển gãy cánh ở Hong Kong
(VTC News) -
Máy bay Boeing lao xuống biển vì trượt khỏi đường băng ở Hong Kong, khiến 2 nhân viên mặt đất thiệt mạng, 4 thành viên phi hành đoàn bị thương nhẹ.
