Nguyên nhân máy bay lao xuống biển gãy cánh ở Hong Kong

(VTC News) -

Máy bay Boeing lao xuống biển vì trượt khỏi đường băng ở Hong Kong, khiến 2 nhân viên mặt đất thiệt mạng, 4 thành viên phi hành đoàn bị thương nhẹ.

LINH NGÂN
