Ngụp lặn nhiều giờ giúp dân tìm 2 cây vàng rơi xuống sông Hương

(VTC News) -

Trưa 20/11, anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng, Đội trưởng Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế (TP Huế ) xác nhận, tìm thấy toàn bộ 2 cây vàng do người dân không may đánh rơi xuống sông Hương.

Một trong số 2 cây vàng được Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế mò tìm thấy giúp người dân. (Ảnh: Nhật Hoàng)

Trước đó, khuya 19/1, mạng xã hội tại TP Huế lan truyền thông tin và hình ảnh về việc một người dân vô tình đánh rơi hai cây vàng (lượng vàng) xuống sông Hương.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại khu vực cầu đi bộ gỗ Lim (nằm ven sông Hương). Số vàng bị đánh rơi có giá trị ước tính hơn 300 triệu đồng.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của người dân địa phương và cộng đồng mạng. Trong đó, có nhiều hoài nghi về sự thật của thông tin này.

Tuy nhiên, anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng xác nhận thông tin người dân đánh rơi 2 cây vàng xuống sông Hương tại địa điểm kể trên là đúng.

Trước đó lực lượng thuộc Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế sử dụng nhiều thiết bị, ngụp lặn nhiều giờ dưới sông Hương giúp người dân tìm lại số vàng đánh rơi. (Ảnh: Nhật Hoàng)

Theo Đội trưởng Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế, sau khi nắm được thông tin, ngay trong khuya 19/1, đội nhanh chóng bố trí người, phương tiện nỗ lực tìm kiếm trong điều kiện trời tối và nước sâu.

Qua quá trình quần thảo dưới đáy sông, lực lượng thuộc Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế tìm thấy được một cây vàng. Tuy nhiên sau đó, do bình dưỡng khí cạn kiệt và máy bơm oxy của đội gặp sự cố nên trong rạng sáng 20/1, công tác tìm kiếm buộc phải tạm dừng.

Sau khi nạp khí và chuẩn bị lại thiết bị, các thành viên Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế nhanh chóng quay lại hiện trường tìm kiếm và giúp người dân tìm lại cây vàng thứ 2 vào trưa 20/1.

Trước đó, ngày 30/7, nhiều người dân TP Huế tập trung tại khu vực công viên 3 tháng 2, bên bờ sông Hương để tìm kiếm chiếc nhẫn bị đánh rơi của vợ chồng ông Karl Weihelm (New Zealand).

Chiếc nhẫn bị rơi vào sáng cùng ngày, khi cặp đôi đi dạo tại công viên 3 tháng 2, bên bờ sông Hương.

Đây là lần đầu tiên ông Karl Weihelm và vợ đến Việt Nam, trong chuyến du lịch kéo dài 9 ngày. Hai vợ chồng tới Đà Nẵng và ở Hội An 4 ngày, sau đó lưu trú tại Huế 3 ngày.

Sáng 30/7, vợ chồng ông Karl Weihelm đi dạo tại công viên 3 tháng 2. Trước khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, cặp đôi tháo chiếc nhẫn để ngắm dưới ánh nắng mặt trời. Hai người mải trò chuyện, đánh rơi chiếc nhẫn lúc nào không biết.

Sau thời gian tìm kiếm không có kết quả, chủ nhân chiếc nhẫn bị rơi trong khu công viên tại Huế rời cố đô để đến địa điểm du lịch mới theo lịch trình.