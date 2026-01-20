Chồng đập phá nhà cửa chỉ vì vợ mua máy rửa bát 5,6 triệu đồng không xin phép

(VTC News) -

Đoạn video lan truyền mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua ghi lại cảnh người đàn ông đập phá đồ đạc trong nhà sau khi vợ mua máy rửa bát mà không hỏi ý kiến anh ta. Sự việc không chỉ phản ánh mâu thuẫn gia đình xoay quanh chuyện chi tiêu, mà còn làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận về áp lực tài chính, vai trò của giao tiếp trong hôn nhân và bạo lực gia đình.

Vụ việc xảy ra tại tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc. Theo nội dung mà người vợ đăng tải, ngày 8/1, cô đặt mua một chiếc máy rửa bát trên nền tảng trực tuyến với giá 1.500 nhân dân tệ (khoảng 5,6 triệu đồng) mà không nói trước với chồng. Cô giải thích rằng vào mùa đông, nước máy quá lạnh khiến việc rửa bát bằng tay trở nên khó khăn, trong khi chồng cô từ trước đến nay không bao giờ rửa bát.

Người chồng tức giận yêu cầu người thợ lắp đặt máy rửa bát dừng công việc đang làm. (Ảnh: 163)

Người vợ nói rằng cô cần máy rửa bát vì nước máy mùa đông quá lạnh để rửa bằng tay. (Ảnh: 163)

Người chồng chỉ biết đến việc mua sắm này khi thợ đến căn hộ thuê của họ để lắp máy. Anh lập tức yêu cầu hủy đơn hàng và trả lại thiết bị, nhưng cô từ chối. Người đàn ông cho rằng gia đình không đủ khả năng chi trả vì tiền điện, tiền nước cao, và người vợ đáp lại: “Nó không đắt. Gia đình có đủ khả năng chi trả”.

Cô cũng phản đối khi chồng yêu cầu thợ dừng việc lắp đặt. Tranh cãi nhanh chóng leo thang thành cơn thịnh nộ. Trong đoạn video được chia sẻ, người đàn ông đập phá đồ đạc trong phòng khách, khiến căn phòng rơi vào cảnh tan hoang. Những hình ảnh này khiến cộng đồng mạng không khỏi bàng hoàng.

Cơn thịnh nộ của người chồng đã khiến căn hộ trở nên tan hoang. (Ảnh: 163)

Người phụ nữ cho biết cô đã chạy ra khỏi nhà trong trạng thái hoảng loạn và bật khóc, lang thang ngoài đường khoảng 1 giờ trước khi tìm đến một khách sạn để nghỉ qua đêm. Trong video, cô vừa khóc vừa nói: “Tôi thực sự không hiểu tại sao chồng lại không cho phép tôi mua máy rửa bát. Tôi không nghĩ mình đã làm gì sai”.

Người phụ nữ thừa nhận đây chỉ là một trong nhiều lần xung đột liên quan đến chuyện mua sắm và chi tiêu trong gia đình. Chồng cô làm việc ở một thành phố xa nhà, thu nhập khoảng 11.000 nhân dân tệ mỗi tháng (tương đương 41,4 triệu đồng), còn cô ở quê chăm sóc hai con. Năm 2025 người vợ bị ốm nên không đi làm, và cô đoán chồng mình không thoải mái vì chuyện đó; anh cũng đang phải gánh một khoản nợ khá lớn.

Trước áp lực và hậu quả của vụ cãi vã, ngày hôm sau, người vợ mang chiếc máy rửa bát đi trả. Cũng theo lời cô, chồng đã gọi điện xin lỗi. Trong một video được đăng tải sau đó, người đàn ông nói: “Anh xin lỗi. Anh đang không vui. Sau này anh sẽ đối xử tốt với em. Chúng ta có thể mua một cái máy rửa bát nhỏ hơn”.

Người phụ nữ đau khổ bật khóc sau cơn thịnh nộ của chồng. (Ảnh: 163)

Câu chuyện nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng loạt ý kiến trái chiều. Nhiều người bày tỏ phẫn nộ trước hành vi của người chồng. “Người đàn ông này rất bạo lực. Hãy ly dị anh ta càng sớm càng tốt”, một dân mạng bình luận.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến tỏ ra cảm thông với anh: “Người chồng là trụ cột duy nhất trong gia đình. Anh ấy chịu nhiều áp lực, nhưng người vợ lại tiêu dùng rất nhiều. Tôi không thông cảm với cô ấy”; “Tôi cũng là phụ nữ và là người mẹ. Nếu là cô ấy, tôi sẽ không mua máy rửa bát vì điều kiện tài chính gia đình có hạn”.

Trao đổi với tờ Post, luật sư Ke Danni, chuyên gia về luật gia đình tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, nhận định rằng, cả hai phía đều có vấn đề. “Họ nên giao tiếp nhiều hơn. Tôi không ủng hộ việc người phụ nữ mua những thứ vượt quá khả năng tài chính của gia đình mà không hỏi ý kiến chồng”, bà Ke nói.

Tuy vậy, luật sư này cũng nhấn mạnh rằng, không có lý do nào biện minh cho hành vi bạo lực. “Mặt khác, bất kỳ hình thức bạo lực gia đình nào, bao gồm cả việc đập phá đồ đạc trong nhà, đều không thể chấp nhận được. Bạn không thể phá hoại gia đình chỉ vì bị căng thẳng”, bà nói thêm.

Vụ việc không chỉ dừng lại ở câu chuyện mua hay không mua chiếc máy rửa bát, mà còn phản ánh những áp lực âm ỉ trong đời sống hôn nhân như gánh nặng tài chính, sự thiếu chia sẻ công việc gia đình và sự đứt gãy trong giao tiếp. Đoạn video lan truyền đã trở thành lời nhắc nhở về tầm quan trọng của đối thoại, thấu hiểu và đặc biệt là việc "nói không" với mọi biểu hiện của bạo lực trong gia đình.