Ngã gục sau trận tennis, người đàn ông được cứu sống thần kỳ

(VTC News) -

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu thành công một ca ngừng tuần hoàn ngoại viện trong tình trạng cực kỳ nguy kịch, nhờ phối hợp đồng thời kỹ thuật VA-ECMO và can thiệp mạch vành khẩn.

Bệnh nhân là ông N.M.Đ. (53 tuổi, Hà Nội). Sau khi chơi tennis, ông bất ngờ ngã gục, hôn mê sâu. Khoảng 10 phút sau, người bệnh được đưa vào khoa Cấp cứu trong tình trạng Glasgow 3 điểm, không bắt được mạch và chưa được cấp cứu ban đầu trên đường đi.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ toàn viện. Ê-kíp tiến hành hồi sức ngừng tuần hoàn nâng cao. Điện tâm đồ ban đầu ghi nhận vô tâm thu, sau đó chuyển sang rung thất dai dẳng, không đáp ứng với sốc điện.

Bệnh nhân ổn định sau quá trình điều trị. (Ảnh: BVCC).

Trước nguy cơ tử vong cận kề, các bác sĩ quyết định triển khai VA-ECMO nhằm duy trì tuần hoàn và oxy hóa cho cơ thể. Theo các bác sĩ, ECMO không điều trị nguyên nhân mà đóng vai trò “cầu nối sự sống”, giúp kéo dài thời gian vàng để xử trí căn nguyên gây ngừng tim.

Sau khoảng một giờ hồi sức, bệnh nhân được chuyển sang phòng can thiệp mạch vành. Kết quả chụp mạch cho thấy hẹp tới 99% động mạch vành trái trước (LAD) và 99% động mạch mũ (LCx). Ê-kíp can thiệp đã đặt ba stent, khôi phục dòng chảy TIMI III, cải thiện tưới máu cơ tim.

Người bệnh tiếp tục được theo dõi và điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Sau 5 ngày, bệnh nhân được ngừng ECMO; một tuần sau rút ống nội khí quản. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, Glasgow 14 điểm, cơ lực cải thiện, đang tập phục hồi chức năng và dự kiến ra viện trong vài ngày tới.

BSCKI Đỗ Anh Sơn, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cho biết kỹ thuật ECMO và can thiệp mạch vành đã được bệnh viện triển khai nhiều năm, giúp cứu sống nhiều trường hợp nguy kịch tưởng chừng không còn cơ hội.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh lý tim mạch. Khi có dấu hiệu đau tức ngực, khó thở cần đi khám ngay. Trong quá trình tập luyện thể thao, cần tránh gắng sức quá mức; nếu xuất hiện choáng váng, khó thở hoặc đau ngực, phải dừng tập và nghỉ ngơi kịp thời.