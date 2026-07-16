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Người sở hữu nhà ở Mỹ lao đao vì thuế bất động sản

(VTC News) -

Giá nhà tại Florida, Mỹ tăng vọt khiến người sở hữu phải gồng mình gánh chịu những hóa đơn thuế tài sản "leo thang" chóng mặt tới hơn 40% chỉ sau 3 năm.

VTC News
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