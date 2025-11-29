Ngày càng nhiều người Mỹ muốn mua xe điện

(VTC News) -

Theo công ty phân tích dữ liệu, phần mềm và thông tin người tiêu dùng J.D. Power, hơn một nửa số người mua xe mới (59,7%) cho biết họ "rất có thể" (24,2%) hoặc "khá có thể" (35,5%) sẽ cân nhắc mua hoặc thuê xe điện trong 12 tháng tới. Số lượng người đang tích cực tìm kiếm một chiếc xe mới và "rất có thể" sẽ cân nhắc mua xe điện đã tăng 2,6 điểm phần trăm so với tháng 9 và hiện đang ở mức cao nhất kể từ tháng 1.

Khảo sát cũng thực hiện với những khách hàng Mỹ đang sử dụng xe điện. Trong số những người sở hữu xe điện hiện tại, lý do hàng đầu để mua xe điện là chi phí vận hành dự kiến ​​thấp hơn (57%), tiếp theo là tín dụng thuế và ưu đãi (51%), hiệu suất lái (48%), giá mua hoặc ưu đãi thuê (47%) và thiết kế (35%).

Lý do hàng đầu để nhiều người dùng chọn xe điện là chi phí vận hành thấp hơn. (Ảnh: Insideevs)

Mặc dù nhiều xe điện (EV) đắt hơn so với xe chạy bằng động cơ đốt trong, nhưng giá cả phải chăng hơn để sở hữu. Theo J.D. Power, 60% chủ sở hữu xe điện hiện tại cho biết chi phí sở hữu và vận hành xe của họ thấp hơn nhiều so với xe chạy bằng xăng, và 26% khác cho biết chi phí sở hữu xe điện thấp hơn một chút. Đồng thời, chỉ 7% chủ sở hữu xe điện cho biết xe của họ đắt hơn xe chạy bằng xăng.

Tại Việt Nam, doanh số xe điện cũng đang tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là xe máy điện và ô tô điện. Trong 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam bán ra khoảng 209.000 xe máy điện, tăng 99% so với cùng kỳ, đưa Việt Nam trở thành thị trường xe máy điện lớn thứ ba thế giới. VinFast dẫn đầu với doanh số tăng 501% trong 6 tháng đầu năm 2025. Các thương hiệu khác như Yadea, Dibao, Pega cũng có sự tăng trưởng tốt.

Chị Thu Ngân ở phố Minh Khai, Hà Nội cho biết, từ khi chuyển sang dùng xe máy điện chị thấy tiết kiệm chi phí hơn trước đây. “Hiện VinFast đang hỗ trợ miễn phí sạc pin cho xe của hãng nên tôi thấy xe Evo mà mình đang đi vừa gọn nhẹ, lại giảm chi phí nhờ sạc rẻ hơn”, chị Ngân chia sẻ.

Riêng ô tô điện, trong 10 tháng đầu năm 2025, VinFast bàn giao gần 125.000 xe, chiếm 26% tổng doanh số ô tô mới của cả nước. Xe điện chiếm khoảng 26% tổng doanh số ô tô mới tại Việt Nam trong năm 2025.

Theo các chuyên gia, nhu cầu xe điện tăng mạnh do các chính sách hỗ trợ, sự quan tâm đến công nghệ và yếu tố môi trường. Các doanh nghiệp vận tải cũng có xu hướng chuyển sang sử dụng xe điện.

Thị trường xe điện Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, với quy mô ước tính đạt 2,93 tỷ USD vào năm 2025 và dự kiến đạt 6,69 tỷ USD vào năm 2030.