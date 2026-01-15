(VTC News) -

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố hôm 15/1 rằng Gareth Samuel Davies, thư ký tại Đại sứ quán Anh ở Moskva, đang làm việc cho các cơ quan tình báo bí mật của Anh.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ đã gặp bà Danae Dholakia, Đại biện lâm thời phái đoàn Anh, để chính thức phản đối và yêu cầu người bị nghi là điệp viên này rời khỏi Nga trong vòng hai tuần.

“Moskva sẽ không dung thứ cho hoạt động của các điệp viên không khai báo từ các cơ quan đặc biệt của Anh trên lãnh thổ Nga”, Bộ nhấn mạnh, đồng thời cho biết thêm rằng chính phủ có chính sách không khoan nhượng đối với các vấn đề an ninh quốc gia.

Nga trục xuất nhân viên đại sứ quán Anh nghi là "điệp viên".

Nga cũng cho biết sẽ "đáp trả quyết liệt" nếu London "làm leo thang tình hình". Phó trưởng phái đoàn Anh từ chối nói chuyện với các nhà báo khi bà đến và rời khỏi tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga vào đầu ngày 15/1.

Quan hệ giữa Anh và Nga từ lâu đã căng thẳng, thể hiện qua nhiều lần trục xuất nhân viên ngoại giao lẫn nhau, thường do nghi ngờ là gián điệp. Vụ việc lần này là diễn biến mới nhất trong một loạt các vụ trục xuất ngoại giao qua lại kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Tháng 3/2025, Nga cáo buộc hai nhà ngoại giao Anh làm gián điệp và trục xuất họ khỏi nước này. Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết hai nhà ngoại giao này cung cấp thông tin sai lệch để được nhập cảnh vào Nga và bị phát hiện đang tiến hành "hoạt động tình báo và phá hoại" đe dọa an ninh Nga.

Hai ngày sau, Anh trục xuất một nhà ngoại giao Nga và người thân để đáp trả.

Khi đó, Ngoại trưởng David Lammy tuyên bố: “Chúng tôi đang hành động ngay lập tức để đáp trả trực tiếp hành động nhắm vào các nhà ngoại giao Anh và gia đình họ".

Trong khi đó, Moskva và Washington bắt đầu đàm phán để tăng cường nhân sự tại các đại sứ quán của họ. Nỗ lực này là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm cải thiện quan hệ với Điện Kremlin, một động thái gây lo ngại cho các đồng minh châu Âu.