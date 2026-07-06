Nga tấn công đáp trả, thủ đô Kiev rung chuyển

(VTC News) -

Nhiều vụ nổ kèm các đợt nổ thứ cấp làm rung chuyển Kiev

Thủ đô Kiev của Ukraine và khu vực ngoại ô hứng chịu một đợt tấn công phối hợp bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào rạng sáng thứ Hai. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đây là hành động đáp trả những cuộc tấn công của Ukraine.

Đợt tiếng nổ đầu tiên được ghi nhận vào khoảng 1 giờ 30 sáng (giờ địa phương), sau đó các vụ nổ tiếp tục xảy ra theo nhiều đợt cho đến khoảng 5 giờ sáng. Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều vụ nổ lớn quanh thủ đô Ukraine, trong đó một số vụ nổ còn kéo theo các đợt nổ thứ cấp, cho thấy có thể đã đánh trúng kho vũ khí, cơ sở sản xuất quốc phòng hoặc hệ thống phòng không.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã sử dụng vũ khí tầm xa chính xác cao cùng UAV tấn công nhằm vào các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, cơ sở nhiên liệu và năng lượng tại Kiev và tỉnh Kiev, cũng như hạ tầng sân bay quân sự ở nhiều khu vực khác của Ukraine. Nga tuyên bố cuộc tấn công nhằm trả đũa các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự trên lãnh thổ Nga.

Giới chức Kiev cho biết nhiều địa điểm trong thành phố bị hư hại. Họ cũng công bố hình ảnh một số tòa nhà bị hư hỏng, trong đó có một khu chung cư bị sập một phần. Ông Timur Tkachenko, người đứng đầu chính quyền quân sự Kiev, cho biết ít nhất 9 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Trước đó, Moskva từng tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tấn công "có hệ thống và liên tục" nhằm vào các cơ sở quân sự của Ukraine để đáp trả các vụ tấn công. Tổng Tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov hôm thứ Sáu cũng cho biết chiến dịch tấn công gần đây đã làm suy giảm đáng kể năng lực sản xuất vũ khí tầm xa của Ukraine.

Cuối tuần qua, quân đội Nga tuyên bố đã đẩy lùi một đợt tấn công quy mô lớn bằng UAV và tên lửa tầm xa của Ukraine, bắn hạ hơn 500 mục tiêu, chủ yếu là UAV cảm tử tầm xa, cùng 10 tên lửa hành trình FP-5 Flamingo và ít nhất 9 quả đạn phóng từ hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất.

Moskva cho rằng chiến dịch của Ukraine là nỗ lực nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của các nước phương Tây và người dân Ukraine khỏi việc Nga giành quyền kiểm soát thành phố Konstantinovka, một cứ điểm quan trọng ở phía tây bắc vùng Donbass. Nga tuyên bố đã kiểm soát thành phố này hôm thứ Sáu sau nhiều tuần giao tranh ác liệt.