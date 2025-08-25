Nên ăn giá đỗ sống hay nấu chín?

(VTC News) -

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên cán bộ Đại học Bách khoa Hà Nội, giá đỗ là loại thực phẩm phổ biến, giàu dưỡng chất như protein, vitamin nhóm B, C, E cùng các khoáng chất thiết yếu như đồng, sắt, magie và kẽm. Giá đỗ còn chứa nhiều chất xơ, dễ kết hợp với các món ăn như thịt, rau củ, phù hợp cho cả chế độ ăn sống hoặc nấu chín.

Đặc biệt, loại rau mầm này được khuyến nghị sử dụng cho người mắc bệnh tim mạch, cao huyết áp, rối loạn cholesterol hay ung thư nhờ khả năng hỗ trợ hệ tuần hoàn và tăng cường miễn dịch.

Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích, giá đỗ tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu sử dụng không đúng cách.

Giá đỗ giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. (Ảnh minh hoạ)

Giá đỗ sống giúp giữ lại tối đa lượng vitamin và khoáng chất, tuy nhiên môi trường trồng thường ẩm, ấm – điều kiện lý tưởng để vi khuẩn như Salmonella và E.coli phát triển. Khi nhiễm khuẩn, người ăn có thể gặp triệu chứng ngộ độc thực phẩm như buồn nôn, sốt, đau quặn bụng, tiêu chảy, thậm chí đi ngoài ra máu.

Một số cơ sở còn lạm dụng thuốc kích thích tăng trưởng để rút ngắn thời gian thu hoạch, khiến giá đỗ có thể bị nhiễm hóa chất độc hại. Những chất này không gây hại ngay lập tức nhưng tích tụ lâu dài có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Đặc biệt, người già, người có hệ miễn dịch yếu hoặc mắc bệnh tiêu hóa không nên ăn giá đỗ sống vì nguy cơ nhiễm khuẩn và ngộ độc cao hơn.

Việc chần giá đỗ qua nước sôi hoặc nấu chín cùng các món ăn khác có thể tiêu diệt phần lớn vi khuẩn. Đây là lựa chọn an toàn hơn, nhất là với người có bệnh nền về tiêu hóa, đường ruột.

Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo, dù đã loại bỏ vi khuẩn nhờ nhiệt độ cao, nhưng độc tố vi khuẩn sinh ra trước đó vẫn có thể tồn tại.

Để hạn chế rủi ro, người tiêu dùng nên ưu tiên chọn mua giá đỗ từ nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nếu không chắc chắn về độ an toàn, có thể ngâm, rửa nhiều lần bằng nước sạch. Đáng chú ý, chuyên gia cho rằng việc ngâm nước muối không thực sự cần thiết trong trường hợp này, mà quan trọng là ngâm kỹ và rửa sạch.

Giá đỗ có thể là thực phẩm “vàng” cho sức khỏe, nhưng chỉ khi được sử dụng đúng cách và đúng đối tượng. Việc cẩn trọng trong chọn lựa, chế biến không chỉ giúp tận dụng giá trị dinh dưỡng, mà còn tránh được những rủi ro tiềm ẩn cho sức khỏe.