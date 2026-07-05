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Nắng nóng kỷ lục, nhiều người dân Thụy Sĩ bơi về nhà sau giờ làm

(VTC News) -

Giữa đợt nắng nóng kỷ lục bao trùm châu Âu, nhiều người dân Thụy Sĩ chọn cách giải nhiệt độc đáo bằng việc nhảy xuống sông và bơi về nhà sau giờ làm.

VTC News
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