'Nam thần vạn người mê' showbiz Việt gây sốc với ngoại hình già nua ở tuổi 44

(VTC News) -

Mới đây, Bình Minh trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Cụ thể, xuất hiện trong một sự kiện, nam MC bị soi ngoại hình ở tuổi 44. Cư dân mạng tỏ ra bất ngờ khi "nam thần" một thời bởi diện mạo khác lạ.

Ở tuổi U50, gương mặt của nam nghệ sĩ lộ rõ dấu hiệu tuổi tác với nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt, mái tóc bạc, để râu và vóc dáng không còn săn chắc như thời kỳ đỉnh cao.

Hình ảnh mới nhất của Bình Minh khiến khán giả bất ngờ.

Đây cũng không phải lần đầu tiên nhan sắc Bình Minh trở thành đề tài bàn tán. Điều này cũng không có gì bất ngờ bởi trước đây, Bình Minh là một trong những nam nghệ sĩ điển trai nhất của showbiz Việt.

Trước ý kiến của khán giả về diện mạo của mình, Bình Minh từng bày tỏ trân trọng khán giả vì dù không xuất hiện một khoảng thời gian dài, anh vẫn được nhớ đến.

"Tôi không buồn vì bị chê xấu vì tôi biết đó là quy luật của tự nhiên, ai cũng già đi theo thời gian. Nhưng có lẽ, tôi cũng phải chăm sóc bản thân tốt hơn để cái sự già đến cũng phải chậm hơn", anh từng nói.

Bình Minh từng để lộ thân hình "phát tướng”, đường nét gương mặt cũng không còn như thời là nam thần màn ảnh đình đám.

Bình Minh sinh năm 1981, từng là một cái tên đình đám trong làng giải trí Việt Nam với vai trò người mẫu, diễn viên, MC.

Với gương mặt điển trai, sáng sân khấu và chiều cao 1m85, Bình Minh nhanh chóng trở thành gương mặt thường xuyên xuất hiện trên các sàn diễn thời trang lớn nhỏ và các tạp chí thời trang.

Năm 2002, anh giành giải siêu mẫu ấn tượng trong cuộc thi Tìm kiếm người mẫu thời trang châu Á. Sau đó, Bình Minh lấn sân tham gia nhiều bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh, dẫn chương trình...

Với xuất phát điểm là người mẫu, Bình Minh từng sở hữu thân hình 6 múi vạm vỡ.

Năm 2008, Bình Minh kết hôn với doanh nhân Anh Thơ, hơn anh 4 tuổi. Năm 2021, Bình Minh tuyên bố tạm gác lại sự nghiệp nghệ thuật để tập trung cho kinh doanh.

Những năm qua, anh phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, sân golf với sự hỗ trợ từ bà xã doanh nhân.

Hiện tại, mỹ nam một thời đang có một tổ ấm nhỏ viên mãn cùng vợ và 2 con gái. Bình Minh được bà xã nhận xét là người đàn ông có trách nhiệm, không nói lời ngọt ngào nhưng thể hiện bằng hành động. Cựu siêu mẫu cũng không ít lần dành lời khen và bày tỏ sự khâm phục bản lĩnh, sự giỏi giang của bà xã.

Tổ ấm hạnh phúc của Bình Minh.

Dù không còn trẻ trung như xưa, Bình Minh vẫn giữ được năng lượng và sự phong độ ở độ tuổi U50. Đây cũng là điều được đa số khán giả ủng hộ.