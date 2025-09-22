MV vướng nghi vấn quảng cáo web cá độ, Ưng Hoàng Phúc nói gì?

(VTC News) -

Nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng vừa ra mắt MV Anh em trước sau như một. Chỉ sau 3 ngày, sản phẩm nhanh chóng đạt hàng trăm nghìn lượt xem, thu hút sự chú ý nhờ màn kết hợp của dàn ca sĩ nổi tiếng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, MV Anh em trước sau như một được tất cả các ca sĩ đăng tải trên kênh YouTube của riêng mình.

Tuy nhiên, MV sớm trở thành tâm điểm tranh cãi khi khán giả phát hiện nhiều chi tiết liên quan đến quảng cáo web cá độ. Trong đó, ở giây thứ 58, chiếc cốc in logo một trang cá cược xuất hiện ngay chính diện khung hình. Logo này còn lặp lại trên áo, bao bì và thậm chí có cảnh quay lướt giao diện trang web. Những hình ảnh trên lập tức lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng tranh cãi từ khán giả.

Nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng do Ưng Hoàng Phúc thành lập.

Trả lời PV Báo điện tử VTC News, Ưng Hoàng Phúc khẳng định không quảng cáo cho thương hiệu gây tranh cãi. Phía nam ca sĩ cho biết MV đăng tải ngày 18/9 không có hình ảnh nhạy cảm, hiện vẫn đang còn trên kênh YouTube chính chủ.

Ngoài ra, Ưng Hoàng Phúc cũng cho biết đây là chia sẻ của riêng anh, không đại diện cho những thành viên còn lại của Ngũ Hổ Tướng.

Phía Khánh Phương hay Dương Ngọc Thái vẫn giữ im lặng và không có chia sẻ gì. Hiện sự việc vẫn đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận.

Trước đó, Ưng Hoàng Phúc cùng Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái, Lưu Hưng thông báo về việc lập nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng.

Nói về việc tham gia nhóm nhạc sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Ưng Hoàng Phúc cho biết: "Chúng tôi vốn là những ca sĩ solo và thân thiết 20 năm qua. Ban đầu, Lâm Chấn Huy gợi ý làm lại ca khúc Tình anh em nhưng tôi nghĩ tại sao không cùng nhau làm điều gì mới mẻ hơn và quyết định lập nhóm nhạc".

Ưng Hoàng Phúc khẳng định không quảng cáo thương hiệu gây tranh cãi.

Nhiều năm qua, tình trạng nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng bá cho web cờ bạc, cá độ từng được báo chí phản ánh nhiều lần. Năm 2020, ứng dụng game cờ bạc từng được quảng bá bởi hàng loạt nghệ sĩ như Karik, Hoàng Thùy Linh, Dế Choắt, Big Daddy, Bray…

Các KOLs như Linh Ngọc Đàm, ViruSs, Quang Cuốn cũng liên tục đăng tải nội dung nhạy cảm trên trang cá nhân. Cựu cầu thủ Công Vinh cũng xuất hiện, nhảy múa cho ứng dụng cá cược. Hành động quảng cáo của những người nổi tiếng này nhận phải nhiều tranh cãi của khán giả.