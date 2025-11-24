Mỗi ngày có hơn 3.000 tin phản ánh lên bản đồ số 'Thông tin cứu hộ'

(VTC News) -

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VTC News, anh Từ Tất Huân - thành viên nhóm phát triển bản đồ thongtincuuho.org cho biết trung bình mỗi ngày nhận được hơn 3.000 tin phản ánh từ người dân khu vực ngập lụt diễn ra tại các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai.

"Từ ngày 20/11, hệ thống thông tin tiếp nhận đã được kết nối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thông tin người dân phản ánh sẽ được chuyển về trực tiếp cho lực lượng cơ sở để hỗ trợ kịp thời", anh Huân cho biết thêm.

Bản đồ Thông tin cứu hộ chiều ngày 19/11. (Ảnh: FBNV)

Nhóm dự án cho biết, trang đã có một số cập nhật về luồng xử lý dữ liệu, từ đó bắt đầu giai đoạn đấu nối với các đội cứu hộ và đấu nối thông tin được với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. "Chỉ khi đấu nối được đầy đủ luồng như vậy, việc mở mẫu đăng kí phản ánh để người dùng chủ động gửi tin mới thực sự có ý nghĩa", anh Huân chia sẻ trên trang cá nhân.

Thông tin được phản ánh trực quan trên bản đồ, số điện thoại được bảo mật và được cung cấp khi liên hệ với nhóm trực tiếp. (Ảnh: Chụp màn hình)

Nền tảng thongtincuuho.org là sản phẩm của ba kỹ sư Từ Tất Huân, Đặng Long và Nguyễn Thị Mai Anh. Dự án khởi đầu với mục tiêu xây dựng một bản đồ số phản ánh tình trạng ngập úng và ùn tắc tại Hà Nội. Đến đầu tháng 10, khi mưa lớn gây ngập nghiêm trọng tại Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn và Cao Bằng, nhóm quyết định chuyển hướng để phục vụ công tác cứu hộ khẩn cấp.

Điểm đáng chú ý của hệ thống là khả năng vận hành tự động: AI liên tục thu thập bài đăng và bình luận từ mạng xã hội, phân tích vị trí và mức độ ảnh hưởng, rồi chuẩn hoá dữ liệu để đưa lên bản đồ.

Nhờ dòng dữ liệu này, các đơn vị cứu hộ có thể nhanh chóng nhận diện khu vực cần ưu tiên - những nơi xuất hiện dày đặc lời kêu cứu - đồng thời phát hiện các vùng chưa có thông tin phản hồi để kịp thời kiểm tra.

Anh Từ Tất Huân tại DevFest Hà Nội 2025. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Mới đây, anh Từ Tất Huân cũng tham gia GDG DevFest Hanoi 2025 - hoạt động lớn của cộng đồng lập trình viên miền Bắc với phần trình bày có chủ đề: "Xây dựng ứng dụng tác động mạnh mẽ trong vài giờ với Google Cloud và Giải pháp AI".

Chia sẻ với phóng viên, anh cho biết những ứng dụng giờ đây đã có thể xây dựng đơn giản hơn nhờ "kéo-thả" các mô-đun. Trang Thông tin cứu hộ cũng được xây dựng gọn gàng với một số mô-đun như vậy và chỉnh sửa các phần này để nâng cấp hoặc thay đổi phù hợp.

Trang Thông tin cứu hộ hiện đang được hỗ trợ phần bản đồ, máy chủ bởi một số đối tác của anh Huân. Để có thể hoạt động 24/7, nhóm cũng tìm cách duy trì nguồn lực và "đôi lúc bỏ tiền túi".

"Với mình, một ứng dụng có tác động mạnh mẽ không nhất thiết phải đến từ bài toán công nghệ lớn. Đó là những vấn đề mình nhận thấy cần phải làm và triển khai kịp thời, đúng lúc", anh Tất Huân chia sẻ sau phần trình bày của mình.