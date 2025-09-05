Mike Tyson 60 tuổi đấu 'độc cô cầu bại' Mayweather

(VTC News) -

Sáng 5/9, trang TMZ công bố Mike Tyson sẽ tái xuất võ đài ở tuổi 60 để đấu với một huyền thoại khác của làng quyền Anh thế giới - Floyd Mayweather Jr. Dù cả 2 tay đấm đều giải nghệ nhiều năm, trận đấu giữa 2 võ sĩ được xếp vào hàng ngũ vĩ đại nhất lịch sử boxing vẫn là sự kiện gây chấn động.

TMZ cho biết hợp đồng giữa 2 bên và đơn vị tổ chức đã được ký kết. Thời điểm cụ thể của trận đấu chưa được công bố nhưng sẽ diễn ra vào mùa xuân năm sau. Khi đó, Mike Tyson bước sang tuổi 60 và Floyd Mayweather 49 tuổi.

Mike Tyson từng tái xuất võ đài cuối năm 2024 trong trận đấu biểu diễn với Jake Paul. Tay đấm huyền thoại người Mỹ thua trận nhưng vẫn kiếm dược khoảng 20 triệu USD. Trước trận đấu vài tháng, ông gặp vấn đề về sức khỏe, sụt 11 kg và phải truyền máu tới 8 lần.

Mike Tyson và Floyd Mayweather tạo nên trận đấu kinh điển.

Mike Tyson khẳng định đó là lần cuối ông lên võ đài. Tay đấm này trở lại tập luyện nhưng khẳng định chỉ để lấy lại vóc dáng và không có ý định thi đấu tiếp. Tuy nhiên, võ sĩ này đã thay đổi quyết định.

“Trận đấu này là điều mà cả thế giới lẫn tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra. Tuy nhiên, quyền Anh giờ đã bước vào kỷ nguyên của sự khó lường – và trận đấu này chính là điều khó lường nhất. Tôi vẫn không tin Floyd thật sự muốn làm điều này. Nó sẽ gây hại cho sức khỏe của anh ấy, nhưng anh ấy đã muốn, đã ký và nó sẽ diễn ra", Mike Tyson chia sẻ.

Đối thủ của Mike Tyson cũng là tên tuổi lừng lẫy của làng boxing. Floyd Mayweather kết thúc sự nghiệp với thành tích bất bại (50 trận toàn thắng). Lần cuối cùng võ sĩ người Anh lên võ đài là trận thắng Conor McGregor năm 2017. Đó là trận đấu boxing được theo dõi nhiều nhất lịch sử.

“Tôi đã làm điều này 30 năm và chưa có tay đấm nào làm hoen ố được di sản của tôi. Ai cũng biết rằng tôi làm gì cũng vĩ đại và mang tính huyền thoại. Tôi là người giỏi nhất trong ngành quyền Anh. Trận đấu biểu diễn này sẽ mang đến cho người hâm mộ điều họ mong chờ", Mayweather cho biết.