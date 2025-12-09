(VTC News) -

Để không gian phòng khách vừa hiện đại, sang trọng lại vừa ấm cúng và tiện nghi, cách sắp xếp, lựa chọn chất liệu, màu sắc và ánh sáng đóng vai trò rất quan trọng.

Dưới đây là những mẫu thiết kế phòng khách 30m2 đẹp hiện đại được nhiều gia đình lựa chọn trong những năm gần đây.

Phòng khách hiện đại

(Ảnh: SBS House)

Phòng khách hiện đại ưu tiên sự đơn giản, tinh tế và công năng sử dụng. Phòng khách hiện đại 30m2 thường bố trí nội thất tối giản, sử dụng gam màu sáng giúp không gian thêm rộng mở, thoáng đãng. Ánh sáng tự nhiên được tận dụng tối đa, tạo cảm giác thư giãn.

Phòng khách tối giản

(Ảnh: Trungnguyendesign)

Phong cách tối giản là lựa chọn hàng đầu cho những gia chủ yêu thích sự gọn gàng và tinh tế. Thiết kế này ưu tiên các gam màu trung tính như trắng, xám, be kết hợp với ánh sáng tự nhiên để mang đến cảm giác thoáng đãng. Nội thất thường có đường nét thẳng, đơn giản nhưng tiện dụng tối đa.

Với diện tích 30m2, phong cách tối giản giúp không gian phòng khách trở nên nhẹ nhàng, rộng rãi hơn, tránh cảm giác rối mắt do đồ đạc quá nhiều. Một bộ sofa băng dài, kệ TV treo tường và bàn trà nhỏ là đủ để tạo nên tổng thể hài hòa.

Phòng khách liền bếp

(Ảnh: SBS House)

Phòng khách liền bếp giúp tối ưu hóa diện tích, tạo cảm giác không gian mở và rộng rãi hơn. Màu sắc và cách bố trí nội thất được phối hài hòa, tạo điểm nhấn tinh tế.

Phòng khách phong cách Bắc Âu

(Ảnh: Decoxdesign)

Phòng khách mang phong cách Bắc Âu (Scandinavian) nổi bật với gam màu trung tính như trắng, xám, be cùng ánh sáng tự nhiên dồi dào tạo cảm giác thoáng đãng. Nội thất được thiết kế tối giản, ưu tiên gỗ sáng màu và các vật liệu tự nhiên như vải lanh, cotton để mang lại sự mộc mạc nhưng tinh tế.

Không gian luôn ấm cúng nhờ ánh sáng vàng nhẹ, thảm dệt, chăn mỏng và vài điểm nhấn như tranh treo tường hay cây xanh.

Phòng khách tân cổ điển

(Ảnh: Decoxdesign)

Tân cổ điển là sự kết hợp giữa nét đẹp cổ điển và hiện đại. Phòng khách theo phong cách này sang trọng với các chi tiết phào, nội thất bọc da hoặc nỉ cao cấp. Gam màu kem, vàng ánh kim hoặc xám ghi chủ đạo.

Phòng khách kết hợp trà đạo

(Ảnh: SBS House)

Phòng khách kết hợp trà đạo mang đến không gian thư giãn nhẹ nhàng và đầy tính nghệ thuật. Khu vực tiếp khách được bố trí tối giản với bàn thấp, đệm ngồi hoặc ghế gỗ mộc, tạo sự gần gũi và tinh tế.

Tông màu trầm ấm như nâu, be, xám giúp không gian trở nên yên bình, thích hợp cho những buổi thưởng trà. Một góc trưng bày ấm chén, kệ gỗ nhỏ và vài chậu cây xanh tạo điểm nhấn hài hòa.

Phòng khách phong cách Industrial

(Ảnh: Noithatmanhhe)

Phong cách công nghiệp (Industrial) phù hợp với những gia chủ yêu thích nét mạnh mẽ và phá cách. Tường bê tông mài, gạch thô, kim loại đen và gỗ tối màu là đặc trưng dễ nhận biết.

Với diện tích 30m2, phòng khách Industrial có thể bố trí sofa da nâu, kệ TV khung sắt và đèn trần dạng thanh dài, tạo nên không gian cá tính nhưng vô cùng hiện đại. Thiết kế này còn mang đến cảm giác phóng khoáng như một studio nghệ thuật.