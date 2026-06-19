Mâm hoa cúng hút khách, giá bánh gio tăng gấp 3 lần trong ngày Tết Đoan ngọ

Video: Chợ Hà Nội nhộn nhịp từ sáng sớm trong ngày Tết Đoan ngọ.

Tết Đoan ngọ (mùng 5/5 Âm lịch), còn được dân gian gọi là Tết diệt sâu bọ, từ lâu đã trở thành một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng của người Việt. Vào dịp này, mỗi gia đình đều chuẩn bị mâm lễ dâng cúng tổ tiên, cầu mong sức khỏe, bình an và một mùa vụ thuận lợi.

Từ sáng sớm, nhiều chợ dân sinh ở Hà Nội đã nhộn nhịp người mua sắm mâm cúng Tết Đoan ngọ. Các gian hàng thực phẩm, trái cây và đồ cúng tấp nập khách ra vào, không khí sôi động như ngày Tết Nguyên đán.

Vào ngày Tết Đoan ngọ, cơm rượu nếp luôn là món không thể thiếu trên mâm cúng gia tiên, vì thế đây là một trong những mặt hàng bán chạy nhất hôm nay. Theo quan niệm dân gian, vị cay nồng và men rượu của món ăn này có tác dụng "diệt sâu bọ", xua tan bệnh tật và mang lại sức khỏe cho con người.

Tại nhiều quầy hàng, khách mua liên tục khiến người bán gần như không có thời gian nghỉ tay. Bà Hợi, một tiểu thương tại chợ Hàng Bè cho biết: “Năm nay gia đình tôi chuẩn bị hơn một tạ cơm rượu nếp để bán dịp Tết Đoan ngọ. Dù nhiều như thế nhưng dự kiến chỉ trong buổi sáng sẽ bán hết, mới đầu ngày mà đã rất đông khách mua”.