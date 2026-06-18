Sức mua tăng mạnh, người dân làng rượu nếp Phú Thượng tất bật dịp Tết Đoan ngọ

(VTC News) -

Video: Người dân Phú Thượng nấu cơm rượu nếp cho dịp Tết Đoan ngọ.

Những ngày này, các cơ sở làm cơm rượu nếp ở làng Phú Thượng (Hà Nội) đang hoạt động hết công suất để đáp ứng lượng đơn hàng tăng mạnh. Đây là món ăn truyền thống không thể thiếu trong mâm cỗ cúng của người dân miền Bắc khi đón Tết Đoan ngọ hằng năm.

Đang hoàn thiện những mẻ cơm rượu nếp cuối cùng, chị Lê Thị Uyển, người có gần 30 năm gắn bó với nghề, cho biết sức mua năm nay tăng mạnh. Lượng khách đặt buôn cao gấp khoảng 3 lần so với năm trước, khiến gia đình chị phải làm việc suốt ngày đêm nhiều ngày qua.

"3 ngày gần đây, tôi đều thức dậy từ 2h sáng và làm việc đến tối. Tổng cộng đã đồ hơn 6 tạ gạo, cho ra gần 1 tấn cơm rượu nếp thành phẩm", chị Uyển chia sẻ.

Theo chị, những ngày cận Tết Đoan ngọ, điện thoại liên tục đổ chuông vì khách đặt hàng. Từ sáng đến chiều, các shipper ra vào lấy hàng không ngớt để giao cho khách lẻ và các đầu mối bán buôn. Năm nay, cơm rượu nếp cẩm được bán với giá 80.000 đồng/kg, còn nếp trắng là 70.000 đồng/kg, tăng khoảng 5.000 đồng/kg so với năm ngoái.

Cách đó không xa, gia đình chị Tạ Thị Hậu, người có hơn 16 năm làm nghề, cũng đang khẩn trương hoàn tất các mẻ cơm rượu cuối cùng. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe, chị chủ động giảm sản lượng so với mọi năm.

"Năm nay tôi chỉ làm khoảng 2,7 tạ gạo, tương đương gần 5 tạ cơm rượu nếp thành phẩm", chị Hậu nói.

Để tạo nên những mẻ cơm rượu đạt chất lượng, khâu lựa chọn nguyên liệu được thực hiện rất kỹ lưỡng. Gạo nếp phải to, tròn, đều và đẹp. Với nếp trắng, gạo cần được ngâm trong hai đêm trước khi chế biến, trong khi nếp cẩm phải được vo rửa thật sạch.

Theo chị Hậu, công đoạn nấu cơm nếp là khâu khó nhất bởi người làm phải canh lửa liên tục, đun cạn nước đúng thời điểm để tránh cơm bị cháy hoặc khê.

Sau khi được nấu chín, gạo nếp tiếp tục được đồ thêm khoảng 15 phút để hạt cơm đạt độ mềm dẻo lý tưởng. Cơm sau đó được dàn đều trên các mâm lớn và để nguội hoàn toàn bằng phương pháp tự nhiên.

"Nếu dùng quạt hoặc các biện pháp làm nguội nhanh, hạt nếp dễ bị cứng và mất đi độ dẻo vốn có", chị Hậu nói.

Khi cơm nguội, người làm sẽ rây đều một lớp men lên bề mặt trước khi đưa vào ủ. Đây là công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo, bởi nếu men phân bố không đều, cơm rượu sẽ khó lên men hoặc bị vón cục.

Tiếp đó, từng lớp nếp được cho vào rổ, kết hợp rây thêm men trước khi đem ủ. Mỗi mẻ cơm rượu thường cần 2-3 ngày để hoàn thiện. Trung bình, 1 kg gạo nếp có thể cho ra khoảng 1,5-1,7 kg cơm rượu thành phẩm.

"Tính đến nay, tôi đã nhận đơn đặt buôn hơn 2 tạ. Số còn lại sẽ được mang ra bán trực tiếp vào sáng mùng 5/5", chị Hậu cho biết.