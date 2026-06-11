Lưu ý quan trọng khi thiết kế nhà có tầng hầm chìm

(VTC News) -

Nhà có tầng hầm chìm là kiểu nhà được thiết kế với một phần hoặc toàn bộ tầng hầm nằm dưới mặt đất. Tầng hầm thường được sử dụng là gara để xe, kho chứa đồ, phòng giải trí...

Ưu điểm của nhà có tầng hầm chìm

Nhà có tầng hầm chìm mang lại nhiều lợi ích về công năng và thẩm mỹ, đặc biệt trong bối cảnh quỹ đất tại các đô thị ngày càng hạn chế. Việc bố trí tầng hầm dưới cốt nền giúp gia chủ tăng diện tích sử dụng mà không làm thay đổi nhiều chiều cao tổng thể của công trình.

Không gian này thường được sử dụng làm gara ô tô, nơi để xe máy, kho chứa đồ hoặc phòng kỹ thuật, giúp các tầng nổi trở nên thông thoáng và thuận tiện hơn cho sinh hoạt.

Tầng hầm chìm có một phần độ cao thấp hơn so với mặt đất. (Ảnh: Happynest)

Kiến trúc nhà có tầng hầm chìm thường mang phong cách hiện đại, trẻ trung và sang trọng. Nếu được thiết kế đúng kỹ thuật về kết cấu, chống thấm, thông gió và thoát nước, tầng hầm chìm sẽ hoạt động ổn định, bền vững, đồng thời góp phần gia tăng giá trị và tính tiện nghi của ngôi nhà trong dài hạn.

Nhược điểm của nhà có tầng hầm chìm

Bên cạnh nhiều lợi ích về công năng, nhà có tầng hầm chìm cũng tồn tại không ít hạn chế. Trước hết, chi phí đầu tư thường cao hơn so với nhà không có tầng hầm do phải thực hiện các hạng mục như đào đất, gia cố móng, chống thấm, lắp đặt hệ thống thoát nước và thông gió. Thời gian thi công vì thế cũng kéo dài và đòi hỏi kỹ thuật cao hơn.

Ngoài ra, tầng hầm chìm nằm dưới mặt đất nên có nguy cơ bị thấm nước hoặc ngập úng nếu hệ thống chống thấm và thoát nước không được thiết kế đúng tiêu chuẩn. Không gian này cũng dễ thiếu ánh sáng tự nhiên và lưu thông không khí, khiến môi trường bên trong trở nên ẩm thấp nếu không có giải pháp thông gió phù hợp.

Hơn nữa, việc thi công tầng hầm chìm đòi hỏi đội ngũ kỹ thuật có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm để đảm bảo an toàn và chất lượng công trình.

Lưu ý quan trọng khi xây nhà có tầng hầm chìm

Tầng hầm là khu vực tiềm ẩn nhiều rủi ro về chống ngập, thông gió và kết cấu nếu thiết kế không đúng tiêu chuẩn. Vì vậy, trước khi xây dựng cần chú ý một số vấn đề sau:

Khảo sát địa chất

Khảo sát địa chất giúp xác định khả năng chịu tải của nền móng, mực nước ngầm và đặc điểm địa chất để lựa chọn phương án thi công phù hợp.

Nếu khu vực có nền đất yếu hoặc mực nước ngầm cao, chi phí xử lý nền và chống thấm sẽ tăng đáng kể. Ngược lại, nếu bỏ qua bước khảo sát có thể dẫn đến hiện tượng lún, nứt hoặc thấm nước sau khi công trình đưa vào sử dụng.

Thiết kế hệ thống chống thấm

Tầng hầm là khu vực nằm dưới mặt đất nên luôn chịu tác động của nước ngầm và độ ẩm từ môi trường xung quanh. Vì vậy, chống thấm được xem là hạng mục bắt buộc. Nên sử dụng vật liệu chống thấm chất lượng cao cho tường, sàn và các khe nối kết cấu.

Chống thấm là vấn đề cần lưu ý khi thiết kế tầng hầm chìm. (Ảnh: Wedo)

Bố trí hệ thống thoát nước

Bên cạnh hệ thống thoát nước tự nhiên, công trình nên được trang bị hố ga thu nước và máy bơm tự động để xử lý khi lượng nước vượt quá khả năng thoát.

Đảm bảo hệ thống thông gió và chiếu sáng

Do nằm dưới mặt đất, tầng hầm thường thiếu ánh sáng tự nhiên và lưu thông không khí kém. Nếu không được thiết kế hợp lý, khu vực này dễ xuất hiện tình trạng ẩm mốc, mùi khó chịu và tích tụ khí độc.

Giải pháp phổ biến là bố trí giếng trời, cửa thông gió hoặc lắp đặt hệ thống quạt hút.

Ngoài ra, hệ thống chiếu sáng cần được bố trí đầy đủ, sử dụng đèn tiết kiệm điện và đảm bảo độ sáng phù hợp cho quá trình sử dụng hàng ngày.

An toàn phòng cháy chữa cháy

Nếu tầng hầm được sử dụng làm gara hoặc kho chứa đồ, nguy cơ phát sinh cháy nổ cao hơn không gian khác trong nhà. Vì vậy, cần bố trí đầy đủ bình chữa cháy, hệ thống báo khói và đèn chỉ dẫn thoát hiểm.