Lời khai của tài xế xe tải lao vào chợ làm 12 người thương vong ở Quảng Trị

Lãnh đạo Công an xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) công bố lời khai ban đầu của tài xế trong vụ xe tải lao vào chợ Tân Long (xã Lao Bảo) làm 12 người thương vong.

Tại cơ quan công an, tài xế Trần Minh Hoàng (SN 1973, trú xã Hóc Môn, TP.HCM) cho biết ở thời điểm xảy ra vụ việc, anh này điều khiển xe tải mang BKS: 37C-587.63 chở theo anh Võ Nhật Trường (SN 1977, trú xã Tân An, tỉnh Đồng Nai) chạy trên quốc lộ 9 hướng Khe Sanh – Lao Bảo.

Khi đến khu vực ngã 3 chợ Tân Long, xe tải mất phanh, không thể kiểm soát tốc độ. Tài xế Hoàng đánh lái sang đường tỉnh lộ 586 để tránh các phương tiện ngược chiều. Tuy nhiên, do chạy với tốc độ cao, mất lái, xe đâm vào nhiều người dân và phương tiện đang buôn bán chuối. Xe chỉ dừng lại khi tông vào một ki ốt của tiểu thương chợ Tân Long.

Chiếc xe tải mất phanh, lao thẳng vào đám đông đang buôn bán chuối ở chợ Tân Long (Quảng Trị) khiến 12 người thương vong.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, qua xét nghiệm, kiểm tra bước đầu, cả tài xế và người đi cùng đều âm tính với các chất ma tuý và không có nồng độ cồn. Hiện Công an tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên.

Trước đó, khoảng 07h46 ngày 17/9, anh Trần Minh H. (SN 1973, trú TP.HCM) lái xe tải mang BKS: 37C-587.63 chở theo Võ Nhật T. (SN 1977, ngụ tỉnh Đồng Nai) chạy trên quốc lộ 9 hướng Khe Sanh - Lao Bảo thì đột ngột tông thẳng vào khu vực đám đông đang buôn bán chuối ở chợ Tân Long.

Tại hiện trường, xe máy, hàng hóa nằm la liệt dưới gầm xe. Chiếc xe tải chỉ dừng khi tông thẳng vào một ki ốt của tiểu thương chợ Tân Long.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm – Giám đốc và Đại tá Lê Phương Nam, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cũng trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra, xử lý và hỗ trợ những nạn nhân liên quan vụ tai nạn.

Số nạn nhân trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng cũng được cơ quan chức năng thống kê đầy đủ gồm 12 người. Trong đó, 3 người tử nạn tại chỗ là Hồ Văn Đ. (SN 2001, xã A Dơi, Quảng Trị), Hồ Thị B. (khoảng 20 tuổi, quốc tịch Lào), Hồ Văn Th. (SN 2000, quốc tịch Lào).

3 nạn nhân bị thương nặng đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị.

Trong số 9 nạn nhân bị thương, có 3 người được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu trong tình trạng nguy kịch gồm Hồ Văn S. (SN 2009, trú xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị), chấn thương sọ não, gãy đùi phải, dập lồng ngực; Hồ Văn P. (SN 1988, quốc tịch Lào), chấn thương sọ não, gãy chân, đa chấn thương và Khăm P. (SN 1999, quốc tịch Lào), chấn thương sọ não, gãy xương đùi, đa chấn thương.

Ngoài ra, 6 người khác đang được điều trị tại Bệnh viện Hướng Hóa với các chấn thương vùng đầu, bụng, lưng và mặt gồm Hồ Văn L. (SN 1994, ngụ xã Lìa, Quảng Trị), Lê Văn P. (SN 1974, ngụ thôn An Hà, xã Lao Bảo, Quảng Trị), Hồ Văn L. (SN 1979, ngụ xã Lìa, Quảng Trị), Hồ Văn T. (SN 1974, ngụ xã Lìa, Quảng Trị), Hồ Văn P. (SN 2003, ngụ xã Tân Lập, Quảng Trị), Hồ Văn T. (SN 2004, ngụ huyện Nòong, Lào).