Xe tải lao vào chợ làm 12 người thương vong: Thông tin mới nhất

(VTC News) -

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, đến chiều 19/7, đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn giao thông do xe tải lao vào chợ chuối Tân Long (xã Lao Bảo) làm 12 người thương vong. Qua xét nghiệm, kiểm tra bước đầu, cả tài xế và người đi cùng đều âm tính với các chất ma tuý và nồng độ cồn.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc làm 12 người thương vong. (Ảnh: CTV)

Số nạn nhân trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng cũng được cơ quan chức năng thống kê đầy đủ gồm 12 người. Trong đó, 3 người tử nạn tại chỗ là Hồ Văn Đ. (SN 2001, xã A Dơi, Quảng Trị), Hồ Thị B. (khoảng 20 tuổi, quốc tịch Lào), Hồ Văn Th. (SN 2000, quốc tịch Lào).

Trong số 9 nạn nhân bị thương, có 3 người được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu trong tình trạng nguy kịch gồm Hồ Văn S. (SN 2009, trú xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị), chấn thương sọ não, gãy đùi phải, dập lồng ngực; Hồ Văn P. (SN 1988, quốc tịch Lào), chấn thương sọ não, gãy chân, đa chấn thương và Khăm P. (SN 1999, quốc tịch Lào), chấn thương sọ não, gãy xương đùi, đa chấn thương.

Ngoài ra, 6 người khác đang được điều trị tại Bệnh viện Hướng Hóa với các chấn thương vùng đầu, bụng, lưng và mặt gồm Hồ Văn L. (SN 1994, ngụ xã Lìa, Quảng Trị), Lê Văn P. (SN 1974, ngụ thôn An Hà, xã Lao Bảo, Quảng Trị), Hồ Văn L. (SN 1979, ngụ xã Lìa, Quảng Trị), Hồ Văn T. (SN 1974, ngụ xã Lìa, Quảng Trị), Hồ Văn P. (SN 2003, ngụ xã Tân Lập, Quảng Trị), Hồ Văn T. (SN 2004, ngụ huyện Nòong, Lào)

Các bác sĩ đang khẩn trương cứu chữa cho 3 nạn nhân bị thương nặng, nguy kịch trong vụ tai nạn thảm khốc.

Trước đó, khoảng 07h46 ngày 17/9, anh Trần Minh H. (SN 1973, trú TP.HCM) lái xe tải mang BKS: 37C-587.63 chở theo Võ Nhật T. (SN 1977, ngụ tỉnh Đồng Nai) chạy trên quốc lộ 9 hướng Khe Sanh - Lao Bảo thì đột ngột tông thẳng vào khu vực đám đông đang buôn bán chuối ở chợ Tân Long.

Tại hiện trường, xe máy, hàng hóa nằm la liệt dưới gầm xe. Chiếc xe tải chỉ dừng khi tông thẳng vào một ki ốt của tiểu thương chợ Tân Long.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo; Đồn Biên phòng Thuận (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị); Công an xã Lao Bảo và lực lượng chức năng khác có mặt kịp thời, bảo vệ hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đồng thời, Đoàn công tác của Đảng uỷ, Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị cùng Công an tỉnh Savannakhet (Lào) đến thăm, động viên người nhà nạn nhân và các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm – Giám đốc và Đại tá Lê Phương Nam, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cũng trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra, xử lý và hỗ trợ những nạn nhân liên quan vụ tai nạn.