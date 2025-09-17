Xe tải lao vào chợ chuối ở Quảng Trị: Sức khoẻ 9 người bị thương ra sao?

(VTC News) -

Liên quan vụ xe tải mất phanh lao vào chợ chuối ở Quảng Trị, UBND xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) cho biết, khoảng 7h50 cùng ngày, tại khu vực chợ Tân Long, xe tải mang biển số 37C-587.63 (đang xác định người cầm lái) chạy trên quốc lộ 9 hướng Đông Hà - Lao Bảo, khi đến ngã ba Tân Long (cũ) bị mất phanh, lao vào khu vực chợ đang có nhiều người buôn bán chuối.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. (Ảnh: CTV)

Vụ việc khiến 3 người tử vong (có người Lào, hiện cơ quan chức năng đang xác định danh tính cụ thể) và 9 người khác bị thương.

Trong số các nạn nhân bị thương, có 3 người được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu trong tình trạng nguy kịch gồm Hồ Văn S. (SN 2009, trú xã A Dơi), chấn thương sọ não, gãy đùi phải, dập lồng ngực.

Hồ Văn P. (SN 1988, trú xã Lao Bảo), chấn thương sọ não, gãy chân, đa chấn thương. Nạn nhân còn lại chưa rõ danh tính (SN 2000) bị chấn thương sọ não, gãy xương đùi, đa chấn thương.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị đang tích cực cấp cứu cho 3 nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn. (Ảnh: CTV)

Ngoài ra, 6 người khác đang được điều trị tại Bệnh viện Hướng Hóa với các chấn thương vùng đầu, bụng, lưng và mặt, trong đó Hồ Văn Lưới (SN 1994), Lê Văn Phước (SN 1974), Hồ Văn Lát (SN 1979), Hồ Văn Tùng (SN 1974), Hồ Văn Phan (SN 2003) và Hồ Văn Tuấn (SN 2004).

Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời huy động lực lượng y tế khẩn trương cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân.