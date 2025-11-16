Đóng

Lộ diện nguồn gốc sản phẩm Doctor Magic của hệ thống Mailisa

(VTC News) -

Dòng sản phẩm chủ lực Doctor Magic của Mailisa là hàng gia công từ nhà máy ở Quảng Châu (Trung Quốc), nhập qua Hong Kong rồi về Việt Nam.

QUỲNH TRANG
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới