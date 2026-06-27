Link xem trực tiếp Jordan vs Argentina 9h ngày 28/6, bảng J World Cup 2026

(VTC News) -

Trận Jordan vs Argentina diễn ra lúc 9h ngày 28/6 (giờ Việt Nam), thuộc bảng J World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Jordan vs Argentina nhanh nhất.

Argentina đã chắc ngôi đầu bảng J sau 2 trận toàn thắng, ghi 5 bàn và chưa thủng lưới. Jordan hết cơ hội đi tiếp và chỉ còn mục tiêu tạo ra điểm nhấn cuối cùng trước khi chia tay World Cup 2026. VTC News cập nhật đầy đủ thông tin về kênh xem, lịch phát sóng và diễn biến trận đấu.

Thông tin nhanh trận Jordan vs Argentina Thời gian: 9h ngày 28/6. Sân: AT&T Stadium, Arlington, Mỹ. Giải đấu: Bảng J World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Xem trực tiếp Jordan vs Argentina trên kênh nào?

Trận Jordan vs Argentina được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6 lúc 9h ngày 28/6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu trên truyền hình hoặc các nền tảng chính thức của đơn vị sở hữu bản quyền.

Argentina toàn thắng cả 2 lượt trận đầu vòng bảng và chưa để thủng lưới bàn nào. (Ảnh: AP)

Link xem trực tiếp Jordan vs Argentina hôm nay

Link xem trực tiếp Jordan vs Argentina sẽ được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV3 và VTV6. Khán giả có thể xem trực tiếp Jordan vs Argentina trên VTV thông qua truyền hình truyền thống hoặc trực tuyến qua ứng dụng VTVgo, website https://vtvgo.vn/home.

Link xem trực tiếp Jordan vs Argentina trên VTV6 (copy và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html.

Thông tin trận Jordan vs Argentina

Thuật toán dự đoán của siêu máy tính nhận định tỷ lệ thắng trận Jordan vs Argentina của 2 đội bóng lần lượt là 8,8% - 77,9%. Chỉ số này phản ánh sự chênh lệch rất lớn giữa 2 đội bóng.

Jordan thua Áo 1-3 và Algeria 1-2, qua đó bị loại trước lượt cuối. Dù vậy, đội bóng Tây Á không sụp đổ về mặt tinh thần. Họ ghi bàn trong cả 2 trận đầu, từng dẫn Algeria đến phút 69 và có một vài pha phản công đáng chú ý nhờ tốc độ của Musa Al-Taamari.

Vấn đề nằm ở khả năng chống chịu. Jordan thủng lưới 5 bàn, trong đó có 3 bàn từ phạt góc. Trước Argentina, điểm yếu không chiến và bóng hai trong vùng cấm có thể bị khai thác liên tục.

Argentina ở trạng thái khác hẳn. HLV Lionel Scaloni có thể xoay tua vì đã chắc ngôi đầu, nhưng chiều sâu đội hình vẫn vượt trội. Nếu Messi đá chính dù chỉ trong một khoảng thời gian, Jordan vẫn phải dành nhiều lớp phòng ngự để hạn chế khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên.

Lịch thi đấu World Cup hôm nay 27/6 và sáng 28/6

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 27/6 và sáng 28/6 có 6 trận đấu. Panama sẽ gặp Anh trên sân MetLife. Cùng bảng L, Croatia chạm trán Ghana tại sân Lincoln Financial Field. Bảng K chứng kiến trận đấu giữa Colombia vs Bồ Đào Nha và CHDC Congo vs Uzbekistan lần lượt ở sân Hard Rock và sân Mercedes-Benz. Ở bảng J, Algeria sẽ đối đầu với Áo tại sân Arrowhead trước khi Jordan gặp Argentina tại sân AT&T. Cả 6 trận đấu đều diễn ra trên đất Mỹ.

Các trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.