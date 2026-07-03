(VTC News) -

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 3/7 và sáng 4/7 có 3 trận đấu. Australia sẽ gặp Ai Cập trên sân Hard Rock (Miami). Trận Argentina chạm trán Cape Verde sẽ diễn ra ở sân AT&T, Arlington. Trận đấu cuối cùng chứng kiến cuộc đối đầu giữa Colombia và Ghana tại sân vận động Arrowhead, Kansas City.

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục lịch thi đấu và kênh phát sóng các trận đấu World Cup 2026 mới nhất.

Lịch thi đấu World Cup hôm nay 3/7 và sáng 4/7

Toàn bộ 104 trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.

Ngày Giờ Trận đấu Kênh trực tiếp 4/7 1h Australia vs Ai Cập VTV3, VTV6, VTV10 4/7 5h Argentina vs Cape Verde VTV3, VTV6, VTV9 4/7 8h30 Colombia vs Ghana VTV3, VTV6, VTV9

Thông tin trận đấu World Cup 2026 hôm nay

Ai Cập đã vượt ngoài kỳ vọng khi giành quyền vào vòng 1/16 World Cup 2026. Đại diện châu Phi khép lại vòng bảng với hai trận hòa trước Bỉ và Iran, trước khi đánh bại New Zealand 3-1 để ghi tên mình vào vòng knock-out. Đáng chú ý, Ai Cập không còn phụ thuộc hoàn toàn vào sự tỏa sáng của Mohamed Salah như trước.

Trong khi đó, Australia giành vé vào vòng 1/16 World Cup 2026 với vị trí nhì bảng D. Đại diện châu Á để lại dấu ấn bằng chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó cầm hòa Paraguay 0-0 để hoàn tất mục tiêu vượt qua vòng bảng. Thử thách tiếp theo của Australia là màn chạm trán Ai Cập.

Argentina toàn thắng cả 3 trận vòng bảng. (Ảnh: Reuters)

Argentina tiến vào vòng 1/16 với phong độ gần như hoàn hảo, tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch World Cup 2026. Thầy trò HLV Lionel Scaloni toàn thắng cả 3 trận ở bảng J, ghi 8 bàn và chỉ để lọt lưới đúng 1 lần.

Đương kim vô địch lần lượt vượt qua Algeria 3-0, Áo 2-0 trước khi đánh bại Jordan 3-1 ở lượt trận cuối, dù sử dụng đội hình có nhiều sự thay đổi. Những kết quả này phản ánh chiều sâu đội hình cũng như khả năng kiểm soát thế trận rất ổn định của Argentina.

Ở phía đối diện, Cape Verde là hiện tượng đáng chú ý của giải đấu. Trong lần đầu góp mặt tại World Cup, đại diện châu Phi tạo dấu ấn bằng hàng phòng ngự tổ chức chặt chẽ. Các trận hòa trước cả ba đối thủ cho thấy họ sở hữu lối chơi kỷ luật, sẵn sàng gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào.

Colombia bước vào vòng 1/16 với sự tự tin lớn sau khi dẫn đầu bảng đấu có sự góp mặt của Bồ Đào Nha. Đại diện Nam Mỹ bất bại ở vòng bảng với 2 chiến thắng và 1 trận hòa, đồng thời chỉ nhận duy nhất 1 bàn thua. Đội bóng gây ấn tượng nhờ khả năng pressing quyết liệt và chuyển trạng thái nhanh. James Rodriguez vẫn giữ vai trò nhạc trưởng, kết nối và điều tiết lối chơi.

Trong khi đó, Ghana khởi đầu World Cup 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước Panama, tiếp tục cầm hòa Anh không bàn thắng trước khi khép lại vòng bảng với thất bại 1-2 trước Croatia. Dù vậy, màn trình diễn trước tuyển Anh cho thấy đại diện châu Phi đủ khả năng tổ chức phòng ngự chặt chẽ và gây nhiều khó khăn cho các đối thủ mạnh.