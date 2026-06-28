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Cập nhật tỷ số Jordan vs Argentina, kết quả World Cup 2026 mới nhất

(VTC News) -

Cập nhật tỷ số Jordan vs Argentina mới nhất: Chi tiết diễn biến, kết quả Jordan vs Argentina thuộc bảng J World Cup 2026.

Jordan 1   2 Argentina
Al Tamari 55'   19' Lo Celso
      31' Lautaro Martinez

Trận đấu giữa Jordan và Argentina diễn ra trên sân vận động AT&T ở ở Arlington (Texas, Mỹ). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Jordan vs Argentina mới nhất tại đây.

Lo Celso ghi bàn mở tỷ số trận Jordan đấu với Argentina. (Ảnh: Reuters)

Đội hình Jordan và Argentina

Jordan: Yazeed Abulaila (1), Abdallah Nasib (3), Husam Abudahab (4), Yazan Alarab (5), Noor Alrawabdeh (8), Ali Olwan (9), Odeh Fakhoury (11), Mahmoud Almardi (13), Mohannad Abutaha (20), Nizar Alrashdan (21), Ehsan Haddad (23).

Argentina: Emiliano Martinez (23), Marcos Senesi (2), Nicolas Tagliafico (3), Leandro Paredes (5), Julian Alvarez (9), Giovani Lo Celso (11), Exequiel Palacios (14), Giuliano Simeone (17), Nico Paz (18), Nicolas Otamendi (19), Lautaro Martinez (22).

Bảng xếp hạng World Cup 2026 - Bảng J

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến trước trận Jordan vs Argentina, vị trí xếp hạng các đội tuyển của bảng J như sau.

XH Đội T HS Đ
1 Argentina 2 5-0 6
2 Áo 2 3-3 3
3 Algeria 2 3-4 3
4 Jordan 2 2-5 0
Minh Anh
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