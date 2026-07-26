Dự báo thời tiết 26/7: Hà Nội ngày nắng, TP.HCM cục bộ mưa to đến rất to

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 26/7/2026

Ngày 26/7, Nghệ An đến TP Đà Nẵng và khu vực cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 50mm. Tuy nhiên, mưa không xuất hiện trong cả ngày mà tập trung chính vào chiều và tối.

Ngày 26/7, Hà Nội trời nắng, nhiệt độ cao nhất 33-35°C. (Ảnh minh họa)

Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Mưa ở các khu vực này cũng dồn chủ yếu vào chiều và đêm.

TP.HCM cũng hứng mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to, mưa dồn vào chiều và đêm.

Cùng ngày, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông vài nơi, trong đó, khu Tây Bắc Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác.

Trong đó, Hà Nội đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất dao động 33-35°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ cũng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, tập trung chủ yếu lúc chiều tối, đêm, ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35°C.

Trong mưa dông, khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 26/7/2026

TP Hà Nội đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, khu Tây Bắc chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to, mưa dồn vào chiều và đêm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.