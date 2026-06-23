Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 23/6 và sáng 24/6

(VTC News) -

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 24/6 có 4 trận đấu. Trận đấu đầu tiên chứng kiến Bồ Đào Nha đối đầu với Uzbekistan trên sân Houston. Cùng bảng K, Colombia gặp CHDC Congo tại Estadio Guadalajara (Mexico). Trong khi đó, ở bảng L, trận đấu Anh vs Ghana và Panama vs Croatia sẽ diễn ra lần lượt ở sân Gillette (Mỹ) và sân Toronto (Canada).

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục lịch thi đấu và kênh phát sóng các trận đấu World Cup 2026 mới nhất.

Lịch thi đấu World Cup hôm nay 23/6 và sáng 24/6

Toàn bộ 104 trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.

Ngày Giờ Trận đấu Kênh trực tiếp 24/6 0h Bồ Đào Nha vs Uzbekistan VTV3, VTV10, VTV6 24/6 3h Anh vs Ghana VTV3, VTV10, VTV6 24/6 6h Panama vs Croatia VTV3, VTV6 24/6 9h Colombia vs CHDC Congo VTV3, VTV6

Thông tin trận đấu World Cup 2026 hôm nay

Sau lượt trận mở màn, tuyển Bồ Đào Nha mới chỉ đứng thứ ba tại bảng K và cần một chiến thắng để lấy lại vị thế của một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Xét tương quan lực lượng, Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn đáng kể. Đội bóng châu Âu sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, giàu kinh nghiệm ở các giải đấu lớn và nhiều ngôi sao đang đạt phong độ ấn tượng.

Bồ Đào Nha cần một chiến thắng để lấy lại vị thế của một trong những ứng viên cho chức vô địch. (Ảnh: Reuters)

Với Uzbekistan, thất bại 1-3 trước Colombia ở trận đầu tiên cho thấy đội bóng của HLV Fabio Cannavaro vẫn cần thêm thời gian để thích nghi với sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Phong độ sa sút với 4 trận thua trong 5 lần ra sân gần nhất càng khiến nhiệm vụ của họ trở nên khó khăn hơn. Nếu tiếp tục trắng tay trước Bồ Đào Nha, hành trình World Cup của Uzbekistan có thể khép lại ngay từ vòng bảng.

Ngay ở trận mở màn World Cup 2026, tuyển Anh đã thể hiện sức mạnh đáng gờm khi đánh bại Croatia với tỷ số 4-2. Hàng công của "Tam sư" hoạt động hiệu quả, trong đó Harry Kane ghi dấu ấn đậm nét với cú đúp bàn thắng. Màn trình diễn thuyết phục đó giúp thầy trò HLV Thomas Tuchel bước vào cuộc chạm trán Ghana với sự tự tin cao độ. Sau lượt trận đầu tiên, Anh đang tạm chiếm ngôi đầu bảng L. Nếu tiếp tục giành chiến thắng trước Ghana, "Tam sư" sẽ sớm đoạt vé vào vòng knock-out.

Trong khi đó, Ghana vừa tìm lại niềm vui bằng chiến thắng 1-0 trước Panama nhờ pha lập công ở những phút bù giờ của Caleb Yirenkyi, qua đó chấm dứt chuỗi bốn trận chỉ hòa và thua. Điểm tích cực là Ghana giữ sạch lưới. Queiroz vẫn giỏi xây dựng hệ thống phòng ngự chặt, giữ cự ly tốt và ưu tiên sự an toàn ở trung tuyến. Nhưng trước một đối thủ có tốc độ tấn công cao như Anh, Ghana khó chỉ dựa vào khối phòng ngự thấp.

Croatia bước vào lượt trận thứ hai với sức ép lớn sau thất bại 2-4 trước Anh. Dẫu vậy, đội bóng áo của HLV Zlatko Dalic vẫn sở hữu nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm như Luka Modric, Mateo Kovacic, Andrej Kramaric hay Ante Budimir. Nếu khắc phục được những sai sót nơi hàng thủ, đại diện châu Âu hoàn toàn có cơ sở để hướng tới chiến thắng đầu tiên.

Mặc dù không được đánh giá cao bằng đối thủ, Panama đã có màn trình diễn đáng khích lệ trước Ghana. Đại diện khu vực CONCACAF nỗ lực trong thời gian thi đấu và chỉ bị khuất phục bởi bàn thua ở những phút bù giờ, qua đó cho thấy sự lì lợm cùng khả năng phản công đáng chú ý.

Colombia có khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026 khi đánh bại Uzbekistan 3-1 ở lượt trận đầu tiên. Dù từng để đối thủ quân bình tỷ số trong hiệp hai, đại diện Nam Mỹ vẫn kiểm soát tốt thế trận và tận dụng hiệu quả cơ hội để giành trọn 3 điểm. Sau lượt đấu mở màn, Colombia tạm thời dẫn đầu bảng K với 3 điểm. Xếp ngay phía sau là CHDC Congo và Bồ Đào Nha cùng có 1 điểm.

Bên kia chiến tuyến, CHDC Congo vừa tạo nên bất ngờ khi cầm hòa Bồ Đào Nha 1-1. Dù bị dẫn bàn từ sớm, thầy trò HLV Sebastien Desabre vẫn thi đấu kiên cường để giữ lại một điểm quý giá. Đại diện châu Phi có thể chưa sở hữu phong độ ổn định, nhưng sự lì lợm, kỷ luật và tinh thần chiến đấu luôn khiến họ trở thành đối thủ không dễ bị khuất phục.