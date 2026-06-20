(VTC News) -

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 20/6 và sáng 21/6 có 5 trận đấu. Sân NRG tại Houston là nơi Hà Lan gặp Thụy Điển ở lượt trận thứ hai. Cùng bảng F, Tunisia chạm trán Nhật Bản trên sân BBVA (Mexico).

Trong khi đó, bảng E chứng kiến màn đối đầu giữa Đức vs Bờ Biển Ngà và Ecuador vs Curacao lần lượt tại sân BMO Field (Canada) và Kansas City (Mỹ).

Trận đấu cuối cùng sẽ diễn ra giữa Tây Ban Nha và Ả Rập Xê Út ở sân Mercedes-Benz (Mỹ).

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục lịch thi đấu và kênh phát sóng các trận đấu World Cup 2026 mới nhất.

Lịch thi đấu World Cup hôm nay 20/6 và sáng 21/6

Toàn bộ 104 trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.

Ngày Giờ Trận đấu Kênh trực tiếp 21/6 0h Hà Lan vs Thuỵ Điển VTV3, VTV10, VTV6 21/6 3h Đức vs Bờ Biển Ngà VTV3, VTV10, VTV6 21/6 7h Ecuador vs Curacao VTV3, VTV6 21/6 11h Tunisia vs Nhật Bản VTV3, VTV6 21/6 23h Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út VTV3, VTV10, VTV6

Thông tin trận đấu World Cup 2026 hôm nay

Ở lượt trận đầu tiên, Hà Lan chỉ hòa Nhật Bản 2-2 sau 2 lần vượt lên dẫn trước. Trong khi đó, Thụy Điển lại tạo ra màn trình diễn ấn tượng nhất bảng F khi thắng Tunisia 5-1. Khởi đầu khác nhau ảnh hưởng đến tâm thế của 2 đội khi bước vào trận đấu. Thụy Điển có nhiều sự thoải mái hơn so với đối thủ.

Cùng có 3 điểm, nhưng cảm giác mà Đức và Bờ Biển Ngà tạo ra sau lượt đầu rất khác nhau. Đức thắng Curacao 7-1, tạo ra tỷ số đậm nhất World Cup 2026 tính đến thời điểm này. Bờ Biển Ngà lại hạ Ecuador 1-0 bằng bàn thắng muộn của Amad Diallo, trong trận đấu mà họ phải phòng ngự kiên trì trước đối thủ Nam Mỹ.

Tây Ban Nha có trận ra quân đáng quên khi hoà Cape Verde không bàn thắng. (Ảnh: Reuters)

Ecuador đến với World Cup 2026 với chuỗi 19 trận liên tiếp không thua kéo dài trong gần hai năm. Đáng chú ý, đội bóng Nam Mỹ giữ sạch lưới tới 13 lần trong giai đoạn này, cho thấy sự chắc chắn đáng nể nơi hàng phòng ngự. Dù vậy, mạch thành tích ấn tượng ấy đã khép lại ngay ở trận ra quân bằng thất bại trước Bờ Biển Ngà.

Xét về tương quan phong độ, Ecuador vẫn được đánh giá vượt trội. Curacao chỉ giành được 4 chiến thắng trong 10 lần ra sân gần nhất và các đối thủ họ đánh bại chủ yếu là những đội tuyển có thứ hạng không cao như Aruba, Bermuda hay Jamaica.

Tunisia trải qua ngày ra quân đáng quên tại World Cup 2026 khi nhận thất bại 1-5 trước Thụy Điển. Kết quả này khiến ban lãnh đạo đội tuyển quyết định sa thải HLV Sabri Lamouchi chỉ sau 5 trận cầm quân.

Ở phía đối diện, Nhật Bản được xem là một trong những đội bóng có khả năng tạo bất ngờ tại giải đấu. Trong cuộc chạm trán Hà Lan ở lượt trận đầu tiên, đại diện châu Á hai lần bị dẫn bàn nhưng vẫn kiên cường gỡ hòa để giành kết quả 2-2 đầy thuyết phục.

Tây Ban Nha bước vào lượt trận thứ hai với không ít áp lực sau kết quả hòa không bàn thắng trước Cape Verde ở ngày ra quân. Việc đánh rơi điểm số trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn khiến ứng viên hàng đầu của bảng H chưa thể tạo lợi thế trong cuộc cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

Trong khi đó, Ả Rập Xê Út có lý do để tự tin sau trận hòa 1-1 trước Uruguay. Đại diện châu Á gây ấn tượng bằng lối chơi chặt chẽ, tổ chức phòng ngự kỷ luật và sự nguy hiểm trong các tình huống bóng chết. Dẫu vậy, thử thách mang tên Tây Ban Nha được dự báo sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với trận đấu mở màn.

Lịch thi đấu bảng E World Cup 2026

Ngày 15/6

0h: Đức vs Curacao.

6h: Bờ Biển Ngà vs Ecuador.

Ngày 21/6

3h: Đức vs Bờ Biển Ngà.

7h: Ecuador vs Curacao.

Ngày 26/6

3h: Curacao vs Bờ Biển Ngà.

3h: Ecuador vs Đức.

Lịch thi đấu bảng F World Cup 2026

Ngày 15/6

3h: Hà Lan vs Nhật Bản.

9h: Thuỵ Điển vs Tunisia.

Ngày 21/6

0h: Hà Lan vs Thuỵ Điển.

11h: Tunisia vs Nhật Bản.

Ngày 26/6

6h: Tunisia vs Hà Lan.

6h: Nhật Bản vs Thuỵ Điển.

Lịch thi đấu bảng H World Cup 2026

Ngày 15/6

23h: Tây Ban Nha vs Cape Verde.

Ngày 16/6

5h: Ả Rập Xê Út vs Uruguay.

Ngày 21/6

23h: Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út.

Ngày 22/6

5h: Uruguay vs Cape Verde.

Ngày 27/6

7h: Cape Verde vs Ả Rập Xê Út.

7h: Uruguay vs Tây Ban Nha.