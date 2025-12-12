Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 12/12: Trần Hưng Nguyên săn HCV thứ 3

Chương trình thi đấu của SEA Games 33 hôm nay 12/12 có 43 môn thể thao diễn ra. Trong đó, 18 môn trao huy chương gồm bơi nghệ thuật, điền kinh, bóng chày, billiards, BMX, đua thuyền, cricket, leo núi, thể dục dụng cụ, jujitsu, judo, karate, bi sắt, bắn súng, snooker, bơi, taekwondo, bóng gỗ.
Theo lịch thi đấu SEA Games 33 mới nhất 12/12, đoàn thể thao Việt Nam tham dự 25 môn. Cơ hội giành huy chương vàng của đoàn Việt Nam đến ở môn bơi với sự góp mặt của Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Huy Hoàng. Một số môn khác có khả năng cạnh tranh huy chương cao là taekwondo, judo, jujitsu, bi sắt và karate.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam kết thúc vòng bảng bằng trận đấu với Indonesia. Đội tuyển U22 Việt Nam xác định đối thủ ở vòng bán kết sau loạt trận tối nay của bảng C.
Cập nhật bảng xếp hạng SEA Games 33 mới nhất
Bơi
9h: Vòng loại các nội dung
- Nữ 100m tự do: Phạm Thị Vân, Nguyễn Thúy Hiền
- Nam 400m hỗn hợp: Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn
- Nam 1.500m tự do: Nguyễn Huy Hoàng, Mai Trần Tuấn Anh
- Nữ 400m tự do: Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi
18h: Chung kết các nội dung
Điền kinh
9h50: Vòng loại Nam 400m - Lê Ngọc Phúc, Tạ Ngọc Tưởng
16h40: Chung kết Nam nhảy cao - Vũ Đức Anh
16h50: Chung kết Nữ đẩy tạ - Kim Thị Huyền
17h45: Chung kết Nữ 400m - Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc
18h15: Vòng loại Nữ 100m vượt rào - Bùi Thị Nguyên, Huỳnh Thị Mỹ Tiên
Cầu lông
9h-21h: Tứ kết đôi nữ - Phạm Thị Diệu Ly/Phạm Thị Khánh, Bùi Bích Phương/Vũ Thị Trang
Bóng chày
10h: Việt Nam vs Indonesia
Boxing
14h: Tứ kết Nữ 50 kg - Nguyễn Thị Ngọc Trân vs Raksat Chuthamat (Thái Lan)
Đua thuyền
9h: Vòng loại Đôi nữ canoe 200m - Ma Thị Thùy, Nguyễn Thị Hương
9h10: Vòng loại 4 nam canoe 200m - Dương Văn Ngời, Bùi Hữu Tích, Hiên Năm, Trần Thành
9h30: Vòng loại 4 nam kayak 200m - Huỳnh Cao Minh, Nguyễn Hoàng Duy, Trần Văn Danh, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thanh Danh
14h: Chung kết các nội dung
Cờ vua
9h: Vòng loại đồng đội nam nữ
Mô tô nước
9h30: Vòng loại các nội dung
Futsal
13h30: Việt Nam vs Indonesia (Nữ)
Golf
8h: Đồng đội và đơn nam - Nguyễn Trọng Hoàng, Hồ Anh Huy, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Anh Minh
TDDC
14h30: Chung kết các nội dung
- Nam nhảy chống: Trần Đoàn Quỳnh Nam
- Nam xà kép: Đinh Phương Thành
- Nam xà đơn: Đinh Phương Thành
- Nữ cầu thăng bằng
- Nữ sàn
Trượt băng nghệ thuật
14h30: Vòng loại đơn nam - Nguyễn Hữu Hoàng
16h27: Vòng loại đơn nữ - Nguyễn Cao Hà Mi
Judo
13h: Tứ kết các nội dung
- Nam 55 kg - Nguyễn Hoàng Thành vs Jetsadakorn Suksai (Thái Lan)
- Nam 73 kg - Nguyễn Hải Bá vs Htet Aung (Myanmar)
- Nữ 57 kg - Nguyễn Thanh Thủy vs Kamolwan Akkajan (Philippines)
- Nữ 70 kg - Lê Huỳnh Tường Vi vs Khrizzie Pabulayan (Philippines)
Jujitsu
9h: Vòng loại, chung kết các nội dung
- Newaza Nam 62 kg: Đào Hồng Sơn, Cấn Văn Thắng
- Newaza Nam 77 kg: Nguyễn Tất Lộc, Nguyễn Cát Tùng
- Newaza 63 kg: Ngô Thảo Vân, Vũ Anh Thư
- Show hỗn hợp: Trịnh Kế Dương, Nguyễn Ngọc Bích
- Duo hỗn hợp: Phùng Thị Hồng Ngọc, Tơ Đăng Minh
Karate
9h: Vòng loại các nội dung
- Kumite Nam 55 kg: Chu Văn Đức
- Kumite Nữ 50 kg: Nguyễn Thị Thu vs Chippensuk Chanyanut (Thái Lan)
- Kumite Nữ 55 kg: Nguyễn Thị Diệu Ly
- Kumite Nam 67 kg: Khuất Hải Nam
13h30: Chung kết các nội dung
Bi sắt
9h30: Vòng loại
13h30: Bán kết
15h: Chung kết
Đua thuyền buồm
10h-17h: Vòng 3
Cầu mây
18h: Việt Nam vs Thái Lan (Nữ)
Bắn súng
9h: Vòng loại Nam bắn đĩa bay - Mai Anh Tuấn, Trần Khắc Đang
9h30: Vòng loại Đồng đội nam nữ 10m súng trường hơi - Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Tâm Quang
11h: Chung kết Đồng đội nam nữ 10m súng trường hơi
16h30: Chung kết bắn đĩa bay
Bóng bàn
10h: Đồng đội nam - Việt Nam vs Myanmar
Taekwondo
10h: Vòng loại các nội dung
- Nữ 46-49 kg: Trương Thị Kim Tuyền vs Nadia Aina Syazwani (Malaysia)
- Bán kết Nữ 67-73 kg: Bạc Thị Khiêm (chưa xác định đối thủ)
- Vòng loại Nam 54-58 kg: Đinh Công Khoa (chưa xác định đối thủ)
- Bán kết Nam 74-80 kg: Phạm Minh Bảo Kha vs Thanathorn Saejo (Thái Lan)
Teqball
10h: Vòng loại các nội dung
Bóng chuyền
12h30: Việt Nam vs Indonesia (Nữ)
Bóng chuyền bãi biển
10h10: Việt Nam vs Singapore (Nữ)
13h30: Việt Nam vs Philippines (Nam)
Leo núi
9h: Vòng loại Nam, nữ lead climbing - Nguyễn Trần Trung Hậu, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Ngọc Hải Yến, Thái Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Kiều My
18h: Chung kết.
Huy chương vàng
Điền kinh - Nữ 1.500m: Bùi Thị Ngân
Điền kinh - Nam nhảy 3 bước: Hồ Trọng Mạnh Hùng
Đua thuyền - Canoe đôi nữ 500m: Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương
TDDC - Nam ngựa tay quay: Đặng Ngọc Xuân Thiện
TDDC - Nam vòng treo: Nguyễn Văn Khánh Phong
Jujitsu - Newaza Nam 69 kg: Đặng Đình Tùng
Judo - Nam Nage no kata: Trần Quốc Cường, Phan Minh Hạnh
Karate - Đồng đội nữ kata: Nguyễn Thị Phương, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên
Bi sắt - Nam shooting: Nguyễn Văn Dũng
Bơi - Nam 100m bơi ngửa: Phạm Thanh Bảo
Bơi - Nam 200m hỗn hợp: Trần Hưng Nguyên
Bơi - Nam tiếp sức 4x200m tự do: Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Viết Tường, Trần Văn Nguyễn Quốc
Taekwondo - Đôi nam nữ quyền sáng tạo: Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Phan Khánh Hân, Nguyễn Thị Y Bình
Taekwondo - Nam dưới 54 kg: Nguyễn Hồng Trọng
Huy chương bạc
Điền kinh - Nữ 1.500m: Nguyễn Khánh Linh
Đua thuyền - Kayak đôi hỗn hợp 200m: Võ Duy Thành, Đỗ Thị Thanh Thảo
Đua thuyền - Kayak đôi hỗn hợp 500m: Võ Duy Thành, Đỗ Thị Thanh Thảo
TDDC - Nữ nhảy chống: Nguyễn Thị Quỳnh Như
Jujitsu - Fighting Nữ 52 kg: Phụng Mùi Nhình
Bơi - Nữ 200m: Võ Thị Mỹ Tiên
Taekwondo - Đôi hỗn hợp quyền tiêu chuẩn: Nguyễn Thị Kim Hà, Nguyễn Trọng Phúc
Huy chương đồng
Điền kinh - Nữ 100m: Hà Thị Thu
Điền kinh - Nam 1.500m: Lương Đức Phước
Điền kinh - Nữ ném đĩa: Lê Thị Cẩm Dung
Đua thuyền - Canoe đơn nam 500m: Phạm Hồng Quân
Đua thuyền - Kayak đôi nam 200m: Huỳnh Cao Minh, Nguyễn Minh Tuấn
Cờ vua - Đồng đội nam cờ chớp makruk: Bảo Khoa, Đào Thiên Hải, Võ Thành Ninh, Vũ Hoàng Gia Bảo
Jujitsu - Nam duo classic: Tơ Đăng Minh, Trần Hữu Tuấn
Jujitsu - Nam duo classic: Sái Công Nguyên, Nguyễn Anh Tùng
Jujitsu - Nữ duo classic: Phùng Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Ngọc Bích
Jujitsu - Nữ duo show: Phùng Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Ngọc Bích
Jujitsu - Nam duo show: Nguyễn Thanh Trà, Trần Hữu Tuấn
Jujitsu - Nam duo show: Tơ Đăng Minh, Trịnh Kế Dương
Jujitsu - Fighting Nam 62 kg: Đào Hồng Sơn
Jujitsu - Fighting Nữ 63 kg: Hà Thị Ánh Uyên
Jujitsu - Fighting Nữ 63 kg: Vũ Thị Anh Thư
Jujitsu - Fighting Nam 77 kg: Đặng Đình Tùng
Jujitsu - Newaza Nam 85 kg: Phạm Lê Hoàng Linh
Judo - Nữ Ju no kata: Mai Thị Bích Trâm, Vũ Hoàng Khánh Ngọc
Karate - Đồng đội nam kata: Giang Việt Anh, Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Đức, Phạm Minh Quân
Bi sắt - Nữ shooting: Nguyễn Thị Hiền
Bi sắt - Đơn nữ: Thái Thị Hồng Thoa
Bi sắt - Đơn nam: Huỳnh Công Tâm
Bơi - Nam 100m tự do: Trần Văn Nguyễn Quốc
Bơi - Nam 200m hỗn hợp: Nguyễn Quang Thuấn
Bơi - Nữ 200m hỗn hợp: Võ Thị Mỹ Tiên
Bơi - Tiếu sức Nữ 4x100m tự do: Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Thúy Hiền, Nguyễn Khả Nhi, Phạm Thị Vân
Taekwondo - Đồng đội nữ quyền tiêu chuẩn: Nguyễn Thị Kim Hà, Lê Trần Kim Uyên, Lê Ngọc Hân
Taekwondo - Nữ dưới 46 kg: Nguyễn Thị Mai