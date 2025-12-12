Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 12/12: Trần Hưng Nguyên săn HCV thứ 3

(VTC News) -

Chương trình thi đấu của SEA Games 33 hôm nay 12/12 có 43 môn thể thao diễn ra. Trong đó, 18 môn trao huy chương gồm bơi nghệ thuật, điền kinh, bóng chày, billiards, BMX, đua thuyền, cricket, leo núi, thể dục dụng cụ, jujitsu, judo, karate, bi sắt, bắn súng, snooker, bơi, taekwondo, bóng gỗ.

Theo lịch thi đấu SEA Games 33 mới nhất 12/12, đoàn thể thao Việt Nam tham dự 25 môn. Cơ hội giành huy chương vàng của đoàn Việt Nam đến ở môn bơi với sự góp mặt của Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Huy Hoàng. Một số môn khác có khả năng cạnh tranh huy chương cao là taekwondo, judo, jujitsu, bi sắt và karate.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam kết thúc vòng bảng bằng trận đấu với Indonesia. Đội tuyển U22 Việt Nam xác định đối thủ ở vòng bán kết sau loạt trận tối nay của bảng C.

Cập nhật bảng xếp hạng SEA Games 33 mới nhất

Trần Hưng Nguyên tiếp tục săn huy chương vàng SEA Games 33.

Bơi

9h: Vòng loại các nội dung

- Nữ 100m tự do: Phạm Thị Vân, Nguyễn Thúy Hiền

- Nam 400m hỗn hợp: Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn

- Nam 1.500m tự do: Nguyễn Huy Hoàng, Mai Trần Tuấn Anh

- Nữ 400m tự do: Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi

18h: Chung kết các nội dung

Điền kinh

9h50: Vòng loại Nam 400m - Lê Ngọc Phúc, Tạ Ngọc Tưởng

16h40: Chung kết Nam nhảy cao - Vũ Đức Anh

16h50: Chung kết Nữ đẩy tạ - Kim Thị Huyền

17h45: Chung kết Nữ 400m - Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc

18h15: Vòng loại Nữ 100m vượt rào - Bùi Thị Nguyên, Huỳnh Thị Mỹ Tiên

Cầu lông

9h-21h: Tứ kết đôi nữ - Phạm Thị Diệu Ly/Phạm Thị Khánh, Bùi Bích Phương/Vũ Thị Trang

Bóng chày

10h: Việt Nam vs Indonesia

Boxing

14h: Tứ kết Nữ 50 kg - Nguyễn Thị Ngọc Trân vs Raksat Chuthamat (Thái Lan)

Đua thuyền

9h: Vòng loại Đôi nữ canoe 200m - Ma Thị Thùy, Nguyễn Thị Hương

9h10: Vòng loại 4 nam canoe 200m - Dương Văn Ngời, Bùi Hữu Tích, Hiên Năm, Trần Thành

9h30: Vòng loại 4 nam kayak 200m - Huỳnh Cao Minh, Nguyễn Hoàng Duy, Trần Văn Danh, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thanh Danh

14h: Chung kết các nội dung

Cờ vua

9h: Vòng loại đồng đội nam nữ

Mô tô nước

9h30: Vòng loại các nội dung

Futsal

13h30: Việt Nam vs Indonesia (Nữ)

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam bắt đầu tranh tài tại SEA Games 33.

Golf

8h: Đồng đội và đơn nam - Nguyễn Trọng Hoàng, Hồ Anh Huy, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Anh Minh

TDDC

14h30: Chung kết các nội dung

- Nam nhảy chống: Trần Đoàn Quỳnh Nam

- Nam xà kép: Đinh Phương Thành

- Nam xà đơn: Đinh Phương Thành

- Nữ cầu thăng bằng

- Nữ sàn

Trượt băng nghệ thuật

14h30: Vòng loại đơn nam - Nguyễn Hữu Hoàng

16h27: Vòng loại đơn nữ - Nguyễn Cao Hà Mi

Judo

13h: Tứ kết các nội dung

- Nam 55 kg - Nguyễn Hoàng Thành vs Jetsadakorn Suksai (Thái Lan)

- Nam 73 kg - Nguyễn Hải Bá vs Htet Aung (Myanmar)

- Nữ 57 kg - Nguyễn Thanh Thủy vs Kamolwan Akkajan (Philippines)

- Nữ 70 kg - Lê Huỳnh Tường Vi vs Khrizzie Pabulayan (Philippines)

Jujitsu

9h: Vòng loại, chung kết các nội dung

- Newaza Nam 62 kg: Đào Hồng Sơn, Cấn Văn Thắng

- Newaza Nam 77 kg: Nguyễn Tất Lộc, Nguyễn Cát Tùng

- Newaza 63 kg: Ngô Thảo Vân, Vũ Anh Thư

- Show hỗn hợp: Trịnh Kế Dương, Nguyễn Ngọc Bích

- Duo hỗn hợp: Phùng Thị Hồng Ngọc, Tơ Đăng Minh

Karate

9h: Vòng loại các nội dung

- Kumite Nam 55 kg: Chu Văn Đức

- Kumite Nữ 50 kg: Nguyễn Thị Thu vs Chippensuk Chanyanut (Thái Lan)

- Kumite Nữ 55 kg: Nguyễn Thị Diệu Ly

- Kumite Nam 67 kg: Khuất Hải Nam

13h30: Chung kết các nội dung

Bi sắt

9h30: Vòng loại

13h30: Bán kết

15h: Chung kết

Đua thuyền buồm

10h-17h: Vòng 3

Cầu mây

18h: Việt Nam vs Thái Lan (Nữ)

Bắn súng

9h: Vòng loại Nam bắn đĩa bay - Mai Anh Tuấn, Trần Khắc Đang

9h30: Vòng loại Đồng đội nam nữ 10m súng trường hơi - Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Tâm Quang

11h: Chung kết Đồng đội nam nữ 10m súng trường hơi

16h30: Chung kết bắn đĩa bay

Bóng bàn

10h: Đồng đội nam - Việt Nam vs Myanmar

Taekwondo

10h: Vòng loại các nội dung

- Nữ 46-49 kg: Trương Thị Kim Tuyền vs Nadia Aina Syazwani (Malaysia)

- Bán kết Nữ 67-73 kg: Bạc Thị Khiêm (chưa xác định đối thủ)

- Vòng loại Nam 54-58 kg: Đinh Công Khoa (chưa xác định đối thủ)

- Bán kết Nam 74-80 kg: Phạm Minh Bảo Kha vs Thanathorn Saejo (Thái Lan)

Teqball

10h: Vòng loại các nội dung

Bóng chuyền

12h30: Việt Nam vs Indonesia (Nữ)

Bóng chuyền bãi biển

10h10: Việt Nam vs Singapore (Nữ)

13h30: Việt Nam vs Philippines (Nam)

Leo núi

9h: Vòng loại Nam, nữ lead climbing - Nguyễn Trần Trung Hậu, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Ngọc Hải Yến, Thái Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Kiều My

18h: Chung kết.

Danh sách vận động viên Việt Nam đoạt huy chương SEA Games 33

Huy chương vàng

Điền kinh - Nữ 1.500m: Bùi Thị Ngân

Điền kinh - Nam nhảy 3 bước: Hồ Trọng Mạnh Hùng

Đua thuyền - Canoe đôi nữ 500m: Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương

TDDC - Nam ngựa tay quay: Đặng Ngọc Xuân Thiện

TDDC - Nam vòng treo: Nguyễn Văn Khánh Phong

Jujitsu - Newaza Nam 69 kg: Đặng Đình Tùng

Judo - Nam Nage no kata: Trần Quốc Cường, Phan Minh Hạnh

Karate - Đồng đội nữ kata: Nguyễn Thị Phương, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên

Bi sắt - Nam shooting: Nguyễn Văn Dũng

Bơi - Nam 100m bơi ngửa: Phạm Thanh Bảo

Bơi - Nam 200m hỗn hợp: Trần Hưng Nguyên

Bơi - Nam tiếp sức 4x200m tự do: Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Viết Tường, Trần Văn Nguyễn Quốc

Taekwondo - Đôi nam nữ quyền sáng tạo: Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Phan Khánh Hân, Nguyễn Thị Y Bình

Taekwondo - Nam dưới 54 kg: Nguyễn Hồng Trọng

Huy chương bạc

Điền kinh - Nữ 1.500m: Nguyễn Khánh Linh

Đua thuyền - Kayak đôi hỗn hợp 200m: Võ Duy Thành, Đỗ Thị Thanh Thảo

Đua thuyền - Kayak đôi hỗn hợp 500m: Võ Duy Thành, Đỗ Thị Thanh Thảo

TDDC - Nữ nhảy chống: Nguyễn Thị Quỳnh Như

Jujitsu - Fighting Nữ 52 kg: Phụng Mùi Nhình

Bơi - Nữ 200m: Võ Thị Mỹ Tiên

Taekwondo - Đôi hỗn hợp quyền tiêu chuẩn: Nguyễn Thị Kim Hà, Nguyễn Trọng Phúc

Huy chương đồng

Điền kinh - Nữ 100m: Hà Thị Thu

Điền kinh - Nam 1.500m: Lương Đức Phước

Điền kinh - Nữ ném đĩa: Lê Thị Cẩm Dung

Đua thuyền - Canoe đơn nam 500m: Phạm Hồng Quân

Đua thuyền - Kayak đôi nam 200m: Huỳnh Cao Minh, Nguyễn Minh Tuấn

Cờ vua - Đồng đội nam cờ chớp makruk: Bảo Khoa, Đào Thiên Hải, Võ Thành Ninh, Vũ Hoàng Gia Bảo

Jujitsu - Nam duo classic: Tơ Đăng Minh, Trần Hữu Tuấn

Jujitsu - Nam duo classic: Sái Công Nguyên, Nguyễn Anh Tùng

Jujitsu - Nữ duo classic: Phùng Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Ngọc Bích

Jujitsu - Nữ duo show: Phùng Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Ngọc Bích

Jujitsu - Nam duo show: Nguyễn Thanh Trà, Trần Hữu Tuấn

Jujitsu - Nam duo show: Tơ Đăng Minh, Trịnh Kế Dương

Jujitsu - Fighting Nam 62 kg: Đào Hồng Sơn

Jujitsu - Fighting Nữ 63 kg: Hà Thị Ánh Uyên

Jujitsu - Fighting Nữ 63 kg: Vũ Thị Anh Thư

Jujitsu - Fighting Nam 77 kg: Đặng Đình Tùng

Jujitsu - Newaza Nam 85 kg: Phạm Lê Hoàng Linh

Judo - Nữ Ju no kata: Mai Thị Bích Trâm, Vũ Hoàng Khánh Ngọc

Karate - Đồng đội nam kata: Giang Việt Anh, Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Đức, Phạm Minh Quân

Bi sắt - Nữ shooting: Nguyễn Thị Hiền

Bi sắt - Đơn nữ: Thái Thị Hồng Thoa

Bi sắt - Đơn nam: Huỳnh Công Tâm

Bơi - Nam 100m tự do: Trần Văn Nguyễn Quốc

Bơi - Nam 200m hỗn hợp: Nguyễn Quang Thuấn

Bơi - Nữ 200m hỗn hợp: Võ Thị Mỹ Tiên

Bơi - Tiếu sức Nữ 4x100m tự do: Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Thúy Hiền, Nguyễn Khả Nhi, Phạm Thị Vân

Taekwondo - Đồng đội nữ quyền tiêu chuẩn: Nguyễn Thị Kim Hà, Lê Trần Kim Uyên, Lê Ngọc Hân

Taekwondo - Nữ dưới 46 kg: Nguyễn Thị Mai