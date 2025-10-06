Lịch cúp điện hôm nay ngày 7/10/2025 tại Quảng Trị

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Trị ngày 07/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Đồng Hới

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 07/10/2025 từ 06h00 - 10h30 Mất điện trạm Đồng Phú, Đồng Phú 2, Cảnh Dương, Cảnh Dương 2, Phan Đình Giót, Ngân hàng Công Thương, Viễn thông QB, khách sạn Hòa Bình. Đội quản lý điện Đồпg Hới Lắp xà rẻ, lắp DCL, căng dây, đấu nối đến DCL471-7/104 Đào Trinh Nhất tại vị trí 104 thuộc XT 471 DHO (XDCB)

Lịch cúp điện phường Đông Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 07/10/2025 từ 07h00 - 13h00 Mất điện trạm nhà máy bê tông Thành Hưng, Đoàn Luyến, Gỗ Đại Thành, Đội quản lý điện Đông Hà Lắp MC tụ bù trung thế VT 12 - XT 487 ĐHA (ĐTXD), VS, XLTX đường dây và TBA

Lịch cúp điện xã Quảng Ninh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 07/10/2025 từ 06h30 - 16h30 Mất điện trạm Hoành Vinh 1, Hoành Vinh 2, Hoành Vinh 3, Thống Nhất 2, Lộc Long 1, Lộc Long 2, Thống Nhất, bơm Hoành Vinh, Nghiền Clanhke XM Quảng Trị, Nhà máy chế biến gỗ miền Trung, Phương Thảo, Thông Quảng Phú, Vật tư nông nghiệp mới, Chi nhánh XN Thành Lợi. Đội quản lý điện Quảng Ninh Công ty Hùng Thịnh (ĐTXD 2025):Lắp 04 chụp đầu cột, thay 10 cột BTLT-14m, 14 bộ xà, chuyển dây từ VT 118đến VT 140

Lịch cúp điện xã Vĩnh Linh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 07/10/2025 từ 06h30 - 17h00 Mất điện trạm Chấp Lễ, Chấp Lễ 2, Khe Lấu, Thái Duy 1, Thái Duy 2, XD Vĩnh Chấp. Đội quản lý điện Vĩnh Linh UBND xã Vĩnh Linh kiến nghị cắt điện để giảitỏa một số vị trí cây có nguy cơ ngã đỗ vàođường dây. Đội QLĐ Vĩnh Linh đại tu TBAChấp Lễ (SCL 2025). Bọc lèo chống chim trêntuyến, CBM, XLTX các vị trí lèo VT182-224XT 486 Vĩnh Linh (SCTX 2025). Công ty XLĐTriệu phong kết hợp đấu nối TBA Phú Hải 5S=320kVA tại VT216A XT 486 Vĩnh Linh.

Lịch cúp điện xã Triệu Phong

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 07/10/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện trạm Nhà văn hóa. Đội quản lý điện Triệu Phong UBND xã Ái Tử đề nghị cắt điện phát quang hành lang tuyến ĐZ trong mùa mưa bão năm 2025; XNDV Điện lực Quảng Trị kết hợp dựng cột, thay dây VT107/1-107/3 XT 472 Đông Hà đi TBA Nhà VHTT (SCL 2025) phát quang sửa chữa ĐZ trung áp nhánh rẽ Nghĩa An (SXTX)

Lịch cúp điện xã Trường Phú

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 07/10/2025 từ 07h30 - 12h00 Mất điện trạm Thượng Giang (IH). Đội quản lý điện Lệ Thủy Tách cung san tải TBA Thượng Giang với TBA TDP Thượng Giang XT 474 Lệ Thủy (*)

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Quảng Trị ngày 07/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Trị để khán giả tiện theo dõi.