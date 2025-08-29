Lịch cúp điện hôm nay ngày 30/08/2025 tại Đà Nẵng

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đà Nẵng ngày 30/08/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường An Hải

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 30/08/2025 từ 13h30 - 18h00 Mất điện trạm khách sạn Seaview. Đội quản lý điện Sơn Trà Thay thế MBA sau sửa chữa tại TBA Sea View đz 477 ADO

Lịch cúp điện phường Hòa Khánh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 30/08/2025 từ 12h30 - 17h00 Mất điện trạm NM SX Lốp Radial. Đội quản lý điện Liên Chiểu Thay TI (qua MOF) đo đếm trung thế TBA Cao Su radial - 473LCH

Lịch cúp điện xã Bà Nà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 30/08/2025 từ 06h30 - 11h30 Mất điện trạm Toàn Trung, Seafish. Đội quản lý điện Hòa Vang Kéo 4 mạch dây hạ áp ABC(4x120) xây dựng mới trên cột có sẵn từ VT 97/31/7/1 đến TBA Toàn Trung - 471CDO

Lịch cúp điện xã Nam Phước

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 30/08/2025 từ 22h00 - 22h30 Mất điện trạm cụm công nghiệp Tây An T1, cụm công nghiệp Tây An T2 (Trường Thịnh), cụm công nghiệp Tây An T7, cụm công nghiệp Tây An T8 - Cấp điện công ty may Sơn Hà, Đại Dương Kính, VLDX Tân An( cụm công nghiệp Tây An GĐ 12), cụm công nghiệp Tây An 22, Tân Tiến Đạt (cụm công nghiệp Tây An GĐ 11). Trạm công ty TNHH TV và XL Minh Tuấn Tú, công ty xây lắp công nghiệp QN, công ty cổ phần năng lượng Lâm Hùng, ST Ênrgry Central, Quang Hoa. Đội quản lý điện Duy Xuyên ĐQLĐ Duy Xuyên công tác tách bù trụ 23 XT 471DXU

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn TP Đà Nẵng ngày 30/08/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Đà Nẵng để khán giả tiện theo dõi.