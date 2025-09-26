Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 27/9/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 27/9/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 6/8/2025 âm lịch nhằm ngày Huyền vũ hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Kỷ Hợi, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Thu Phân.

Ngày Phạt Nhật (Đại Hung) – Ngày Kỷ Hợi – Âm Thổ khắc Âm Thủy: Đây là ngày Thiên Can xung khắc với Địa Chi nên rất xấu. Mọi công việc tiến hành dễ gặp trở ngại, hao tốn công sức và khó đạt kết quả như mong muốn, vì vậy nên hạn chế hoặc tránh thực hiện các việc quan trọng.

Xem lịch âm hôm nay ngày 27/9/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 27/9/2025 rơi vào ngày Huyền vũ hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 27/9/2025 dương lịch rơi vào thứ Bảy.

Việc nên và không nên làm ngày 27/9/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như tranh chấp, xuất hành đi xa và kiện tụng sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như mai táng, an táng, khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, cầu tài lộc, đổ trần, động thổ, chữa bệnh, tế lễ, lợp mái nhà, chuyển về nhà mới và cưới hỏi, sửa chữa nhà và xây dựng sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 27/9/2025

Sao tốt:

Thiên phú: Tốt mọi việc, nhất là xây dựng nhà cửa, khai trương và an táng.

Lộc khố: Tốt cho việc cầu tài, khai trương, giao dịch.

Nguyệt giải: Tốt mọi công việc.

Yếu yên*: Tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi.

Dịch mã*: Tốt mọi việc, nhất là xuất hành.

Thiên đức hợp*: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Thổ ôn: Kỵ xây dựng, đào ao, đào giếng, xấu về tế tự.

Huyền vũ: Kỵ mai táng.

Quả tú: Xấu với giá thú.

Sát chủ*: Xấu mọi việc.

Hoang vu: Xấu mọi việc.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 27/9/2025

Tuổi hợp với ngày: Mão, Mùi.

Tuổi khắc với ngày: Tân Tỵ, Đinh Tỵ.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 27/9/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Sửu (01h-03h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Thìn (07h-09h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Mùi (13h-15h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Tuất (19h-21h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Hợi (21h-23h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Bạch hổ. Kỵ công mọi việc.

Giờ Dần (03h-05h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Mão (05h-07h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Tỵ (09h-11h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Thân (15h-17h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Dậu (17h-19h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Xuất hành hôm nay âm lịch 27/9/2025

Ngày xuất hành:

Thiên dương: Xuất hành thuận lợi, cầu tài dễ được lộc. Cầu hôn gặp duyên, hỏi vợ được vợ. Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ như ý.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Đông Bắc để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Nam để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 27/9/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 27/9/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 27/9/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.