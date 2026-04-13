Lệnh ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh do Nga tuyên bố đã hết hiệu lực

Trước đó, Điện Kremlin ngày 9/4 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh ngừng bắn trong dịp lễ Phục sinh. Tổng thống Volodymyr Zelensky sau đó tuyên bố Ukraine sẵn sàng đáp trả theo hướng tương tự.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa hệ thống phóng tên lửa Grad MLRS về phía quân đội Nga. Ảnh: Reuters

Theo Bộ Quốc phòng Nga, toàn bộ các nhóm tác chiến của nước này tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt đã “tuân thủ nghiêm ngặt” lệnh ngừng bắn kể từ 13h GMT ngày 11/4 tới 21h GMT ngày 12/4 và duy trì vị trí đã kiểm soát trước đó.

Tuy nhiên, phía Nga cáo buộc quân đội Ukraine đã vi phạm thỏa thuận khi tiến hành 3 cuộc tấn công trong đêm gần các khu vực Gai và Otradnoye thuộc vùng Dnepropetrovsk. Các cuộc tấn công này được cho là đã bị đẩy lùi. Ngoài ra, lực lượng Nga cũng ngăn chặn 4 nỗ lực của Ukraine nhằm giành vị trí tại vùng Sumy và khu vực Donetsk.

Theo tin tức thế giới, bộ Quốc phòng Nga cho biết, từ 13h GMT ngày 11/4 đến 5h GMT ngày 12/4, đã ghi nhận tổng cộng 1.971 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn từ phía Ukraine.

Cũng theo phía Nga, quân đội Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái tấn công các khu vực Kursk và Belgorod, khiến dân thường bị thương, trong đó có trẻ em. Ngoài ra, các khu vực biên giới và vị trí của Nga bị pháo kích 258 lần bằng hệ thống pháo phản lực và xe tăng, cùng với 1.329 cuộc tấn công bằng UAV góc nhìn thứ nhất (FPV).

Nga khẳng định các lực lượng của mình đã tuân thủ chỉ đạo của Tổng tư lệnh tối cao, duy trì trạng thái ngừng bắn trong suốt thời gian hiệu lực của lệnh này.