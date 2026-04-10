Ukraine phản ứng về đề xuất ngừng bắn của Nga

RIA Novosti đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ “hành động tương xứng” trước đề xuất của Nga về lệnh ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh.

Ông Zelensky nhấn mạnh: “Ukraine đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng thực hiện các bước đi tương xứng. Chúng tôi đã đề xuất ngừng bắn trong dịp Lễ Phục sinh năm nay và sẽ hành động tương ứng".

Trước đó, trong ngày 10/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo lệnh ngừng bắn nhân dịp Lễ Phục sinh, bắt đầu từ 16h giờ Moskva (20h giờ Việt Nam) ngày 11/4 đến hết ngày 12/4.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov và Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov được chỉ đạo ngừng các hoạt động tác chiến trên mọi hướng trong thời gian này.

Phía Nga cáo buộc Kiev trước đây đã vi phạm lệnh ngừng bắn Lễ Phục sinh.

Năm ngoái, Tổng thống Putin tuyên bố ngừng bắn từ ngày 19/4 đến 21/4. Sau khi kết thúc thời hạn này, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã ghi nhận 4.900 vụ vi phạm từ phía Ukraine.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 151 máy bay không người lái (UAV) cánh cố định của Ukraine trong đêm, chủ yếu ở các khu vực Volgograd, Rostov và Belgorod.