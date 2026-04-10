Bloomberg: Nga và Ukraine tiến gần khả năng đạt thỏa thuận hòa bình

Ông Kyrylo Budanov, cựu lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho biết, ông nhận thấy những tiến triển hướng tới một thỏa thuận, song từ chối nêu rõ phương án thỏa hiệp về lãnh thổ - vấn đề then chốt vốn là rào cản lớn nhất, sẽ có hình thức ra sao.

“Chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra. Tuy nhiên, về nguyên tắc, hiện tất cả các bên đều đã hiểu rõ giới hạn của những gì có thể chấp nhận. Đó là một bước tiến rất lớn", ông Kyrylo Budanov nói.

Ảnh minh hoạ: Reuters

Theo ông: “Tất cả đều hiểu rằng cuộc xung đột cần phải chấm dứt. Đó là lý do họ đang đàm phán. Tôi không nghĩ quá trình này sẽ kéo dài".

Ông Budanov được bổ nhiệm làm người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine vào tháng 1/2026 và đã trở thành một trong những nhà đàm phán chủ chốt của Kiev trong các cuộc thương lượng do Mỹ làm trung gian giữa Kiev và Moskva.

Kết quả cụ thể duy nhất đạt được sau nhiều vòng đàm phán trong năm nay là việc trao đổi tù binh. Trong đợt trao đổi gần nhất hồi tháng 3, Ukraine và Nga đã trao đổi 500 tù binh. Các quan chức Ukraine cho biết một đợt trao đổi tù binh khác có thể diễn ra trước dịp lễ Phục sinh Chính Thống giáo vào cuối tuần này.

Nga đã công bố lệnh ngừng bắn kéo dài 32 giờ trong hai ngày nhân dịp lễ Phục sinh Chính thống giáo và Ukraine cũng đồng ý thực hiện biện pháp tương tự. Điện Kremlin cho biết lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực từ 16h ngày 11/4 đến nửa đêm ngày 12/4.

Ông Budanov cho biết, cho đến nay Kiev và Moskva vẫn duy trì lập trường “tối đa” trong các cuộc đàm phán, song ông tin rằng các bên sẽ dần thu hẹp khác biệt để tìm kiếm một thỏa hiệp.

Nga yêu cầu Ukraine rút khỏi những khu vực tại Donbass mà Kiev vẫn đang kiểm soát, trong khi Ukraine kiên quyết từ chối.

Tổng thống Zelensky cho biết, trong bối cảnh đã có lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran tại Trung Đông, một cuộc họp ba bên mới giữa các nhóm đàm phán có thể sớm được tổ chức. Ông cũng cảnh báo rằng mùa xuân và mùa hè sẽ là giai đoạn khó khăn đối với Ukraine, khi nước này phải đối mặt với áp lực cả trên chiến trường lẫn về mặt ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột.