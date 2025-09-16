Lạng Sơn: Xe hàng ùn ùn về cửa khẩu, Hải quan Chi Ma thu ngân sách tăng đột biến

(VTC News) -

Theo thống kê từ Hải quan cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn), lũy kế từ 1/1/2025 đến 14/9/2025, tổng thu ngân sách Nhà nước của đơn vị này đạt 860 tỷ đồng, đạt 142% chỉ tiêu được giao cả năm và đạt 73% (trong số 1.170 tỷ đồng theo chỉ tiêu được giao bổ sung thi ngân sách năm 2025.

Xe hàng ùn ùn kéo về cửa khẩu Chi Ma, xếp hàng dài chờ thông quan.

Đây được cho là những con số ấn tượng cho thấy sự phục hồi hoạt động thông quan hàng hóa tại khu vực cửa khẩu này sau nhiều năm gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

“Hải quan cửa khẩu Chi Ma đã triển khai thực hiện nghiêm các quy định về chính sách thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Cục Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực VI. Đồng thời, đơn vị kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và thực hiện các giải pháp hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thương nhân, doanh nghiệp. Đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát trong các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, hành lý hành khách xuất cảnh, nhập cảnh trên địa bàn.

Ngoài ra, chúng tôi cũng phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan và các lực lượng chức năng trong cửa khẩu triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, sức khỏe cộng đồng không để trở thành điểm nóng, phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại”, ông Đoàn Tuấn Anh, Phó Đội trưởng Hải quan cửa khẩu Chi Ma, cho biết.

Tạo thuận lợi trong thông quan hàng hóa, vừa chống thất thu ngân sách là 2 mục tiêu quan trọng để Hải quan cửa khẩu Chi Ma phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách.

Từ đó, kết quả đạt được, trong quý III/2025, lượng hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu Chi Ma tăng so với cùng kỳ quý trước, trong khi đó số lượng công chức trong dây chuyền nghiệp vụ giảm (do sắp xếp lại bộ máy, thực hiện theo phân công của Chi cục Hải quan khu vực 6).

Cấp ủy, Lãnh đạo Đội đã sắp xếp lại đảm bảo các vị trí có mặt 24/7 để phục vụ hoạt động của doanh nghiệp và người dân.

Trong tháng, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra đối với hàng giả, hàng nhái, hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ, cảnh giác đối với hành vi nhập khẩu là hàng xuất xứ Trung Quốc giả mạo xuất xứ Việt Nam để đi vào thị trường các nước khác để lẩn trốn thuế. Tích cực triển khai thực hiện việc thu thập thông tin doanh nghiệp phục v cho việc đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

“Tạo thuận lợi trong thông quan hàng hóa, vừa chống thất thu ngân sách là 2 mục tiêu quan trọng để Hải quan cửa khẩu Chi Ma (Chi cục Hải quan khu vực VI) phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách. Chúng tôi phấn đấu sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách theo chỉ tiêu được giao bổ sung trong những tháng còn lại của năm”, ông Tuấn Anh nói thêm.

Xe hàng hóa tấp nập qua lại khu vực cửa khẩu biên giới Việt Nam – Trung Quốc.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, chiều 16/9, tại khu vực của khẩu Chi Ma, hàng trăm xe container xếp hàng chờ thông quan khiến khu vực cửa khẩu này trở nên vô cùng tấp nập.

Trong đó, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là hoa quả như mít, sầu riêng, vải tươi, vải quả khô. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm vải cá loại, giấy lau, đồ da dụng tiêu dùng, xe đạp, các loại máy móc, thiết bị gia công, đồ chơi trẻ em,…

Theo một số lái xe hàng cho biết, việc thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Chi Ma diễn ra thuận lợi, không có tình trạng ùn tắc khiến nhiều chủ hàng đưa hàng qua khu vực của khẩu này để xuất khẩu sang biên giới.

“So với trước đây khi mùa nông sản thường có hiện tượng xe hàng ùn ứ tại các khu vực cửa khẩu thì hiện nay tình trạng ấy đã không còn. Chúng tôi lên kịp giờ thường được thông quan ngay trong ngày, rất ít khi phải đợi đến ngày hôm sau”, một tài xế chở hoa quả từ Đồng Nai cho biết.