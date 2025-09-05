Lần đầu tiên trong lịch sử VN-Index vượt 1.700 điểm

(VTC News) -

Thị trường chứng khoán mở cửa phiên giao dịch 5/9 với sắc xanh chiếm ưu thế. Chỉ số VN-Index tăng gần 13 điểm sau phiên ATO, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 1.700 điểm. Toàn thị trường bao phủ bởi sắc xanh với hơn 300 mã tăng, gấp hơn 2 lần số mã giảm.

Lúc 10h55, VN-Index tăng 10,01 điểm (0,57%) ở mức 1.706,3 điểm. Trong nhóm VN30, có 20 mã tăng, 8 mã giảm và 2 mã đứng giá.

VN-Index lần đầu vượt 1.700 điểm. (Ảnh chụp màn hình)

Đà tăng mạnh của VN-Index được kéo từ một số bluechips đơn lẻ như GVR, VJC, MSN và SSI. Cổ phiếu VIC của Vingroup tăng hơn 1% so với tham chiếu, lên 128.000 đồng và đóng góp gần 1 điểm vào chỉ số chung.

Trong nhóm ngân hàng, các cổ phiếu đầu ngành như VCB, CTG, VPB, MBB, SHB đều giao dịch trong sắc xanh với biên độ tăng từ 0,5-1%.

Sắc xanh cũng bao trùm nhóm chứng khoán với SSI tăng 1,5% lên 43.000 đồng; VND, HCM, VCI tăng dao động 0,5-1,4%.

Ở nhóm bất động sản, PDR, DIG, CII tăng hơn 3%.

Mặc dù chỉ số đi lên nhưng dòng tiền chưa rót vào thị trường ồ ạt như các phiên trước. Tính đến 10h53, sàn HoSE có hơn 560 triệu cổ phiếu được sang tay, tương đương khoảng 17.000 tỷ đồng.