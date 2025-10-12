Lâm Đồng 'tung' loạt chính sách ưu đãi để kêu gọi đầu tư 5 lĩnh vực chiến lược

(VTC News) -

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình hoan nghênh và đánh giá cao quyết tâm của tỉnh Lâm Đồng trong việc công bố cácdự án kêu gọi đầu tư năm 2025.

Đột phá trong quy hoạch và hạ tầng công nghiệp

Ngày 12/10/2025, ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Lâm Đồng năm 2025 được tổ chức.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh chủ đề của Hội nghị: “Lâm Đồng - Bứt phá tiềm năng, nâng tầm vị thế” không chỉ là khẩu hiệu mà là tuyên ngôn hành động cho một giai đoạn phát triển mới, nơi “mỗi dự án, mỗi nhà đầu tư đều là đối tác đồng hành cùng sự lớn mạnh của tỉnh”.

Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2025 giới thiệu 72 dự án kêu gọi đầu tư trong năm 2025 và giai đoạn 2026 - 2030, tập trung vào 5 lĩnh vực chiến lược: hạ tầng giao thông, công nghiệp năng lượng sạch, đô thị - nhà ở, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch chất lượng cao, cùng các dự án giáo dục - y tế và bảo vệ môi trường.

Sau khi hợp nhất, Lâm Đồng trở thành tỉnh có diện tích hơn 24.000 km², dân số gần 3,9 triệu người, trải dài từ cao nguyên đến duyên hải Nam Trung Bộ, sở hữu cả rừng, biển, cảng, sân bay và khoáng sản - những yếu tố chiến lược hiếm tỉnh nào có được. Tỉnh hội tụ đầy đủ tiềm năng phát triển trên ba trụ cột kinh tế: nông - lâm - ngư nghiệp, công nghiệp - xây dựng, và dịch vụ - du lịch.

Nhà máy Alumin tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: NGUYỄN GIA

Hệ thống kết cấu hạ tầng đang từng bước hoàn thiện, tạo thế liên kết vùng bền vững với tuyến cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn dài gần 180 km giúp rút ngắn thời gian từ Lâm Đồng đến TP. Hồ Chí Minh và cảng Cái Mép chỉ còn khoảng 2,5 giờ; Cảng Sơn Mỹ, cảng Vĩnh Tân cùng hệ thống quốc lộ và sân bay Phan Thiết (dự kiến hoạt động năm 2026) mở ra trục kết nối chiến lược với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đang được triển khai, hứa hẹn hoàn thiện mạng giao thông đa phương thức của tỉnh.

Trên nền tảng đó, Lâm Đồng đã xác định phát triển 34 khu công nghiệp với quy mô gần 19.000 ha và 1 khu kinh tế diện tích 27.000 ha, hình thành chuỗi công nghiệp - đô thị - dịch vụ liên kết với TP.HCM và Đồng Nai, tạo cực tăng trưởng mới cho khu vực.

Theo Báo cáo tổng quan các khu công nghiệp, Lâm Đồng hiện có 230 dự án đang hoạt động, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 43.367 tỷ đồng và 466,4 triệu USD, tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt 50,05%.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đạt doanh thu 22.679 tỷ đồng, xuất khẩu 473 triệu USD, nộp ngân sách 760 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 20.000 lao động. Những con số này cho thấy sức bật mới của nền công nghiệp tỉnh, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GRDP chung.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định tại Hội nghị: “Thành công của doanh nghiệp, nhà đầu tư chính là thành công của tỉnh. Lâm Đồng sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa để dự án được triển khai nhanh chóng, hiệu quả, đúng pháp luật, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước – nhà đầu tư – người dân.”

Loạt chính sách thu hút đầu tư

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cam kết thực hiện phương châm “Doanh nghiệp cần - Chính quyền có; doanh nghiệp khó - Chính quyền chia sẻ”. Một loạt các chính sách ưu đãi đang được áp dụng để thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, có thể kể đến như:

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo với doanh nghiệp đầu tư tại khu công nghiệp tại địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khan. Miễn 2 năm, giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 4 năm tiếp theo với doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp ở địa bàn kinh tế xã hội khó khăn.

Miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định.

Riêng doanh nghiệp đầu tư vào KCN Nhân Cơ và Tâm Thắng sẽ có những chính sách đầu tư riêng như: Hỗ trợ 30% nhưng không quá 5 tỷ đồng/dự án, kinh phí đầu tư theo giá trị quyết toán hoàn thành đối với hạng mục đường giao thông kết nối từ đường chính đến dự án; Hỗ trợ 05% nhưng không quá 30 tỷ đồng/dự án, kinh phí đầu tư theo giá trị quyết toán hoàn thành đối với hạng mục đầu tư cơ sở hạ tầng bên trong hàng rào dự án.

Hỗ trợ 100% tiền thuê mặt bằng của các dự án thứ cấp cho đến khi hoàn thành dự án, có sản phẩm bán ra thị trường, nhưng không quá 24 tháng; trường hợp dự án chậm tiến độ vì những lý do khách quan (không thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư) thì được xem xét kéo dài thời gian miễn tiền thuê mặt bằng, nhưng tổng thời gian được miễn tiền thuê mặt bằng không quá 36 tháng; Hỗ trợ 50% tiền thuê mặt bằng trong 02 năm tiếp theo, kể từ khi hết thời hạn được hỗ trợ theo quy định trên (hết thời gian hỗ trợ 100%).

Hệ thống “một cửa liên thông” do Ban Quản lý các KCN tỉnh vận hành đang giúp rút ngắn đáng kể thời gian cấp phép đầu tư, xây dựng, môi trường, qua đó thể hiện sự chủ động, minh bạch và đồng hành của chính quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng gửi thông điệp rõ ràng đến nhà đầu tư: “Chúng tôi xem khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của chính mình và người thân của mình. Lâm Đồng sẽ không để bất cứ dự án nào phải dừng lại vì thiếu sự đồng hành của chính quyền”.

5 nhiệm vụ trọng tâm để Lâm Đồng bứt phá

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình hoan nghênh và đánh giá cao quyết tâm của tỉnh Lâm Đồng trong việc công bố 132 dự án kêu gọi đầu tư năm 2025 và 358 dự án giai đoạn 2026 - 2030. Đây là các dự án trọng tâm về hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, năng lượng sạch, đô thị xanh, nhà ở bền vững, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch chất lượng cao, giáo dục, y tế, thương mại và bảo vệ môi trường.

“Chính phủ cam kết tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Huy động, phân bổ nguồn lực cho hạ tầng chiến lược, đặc biệt là cao tốc, sân bay, cảng biển; Áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù để Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng mới của vùng và cả nước; Luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn”, Phó Thủ tướng Thường trực nói.

Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lâm Đồng tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ lớn, được xem là định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới:

Tỉnh cần cụ thể hóa đường lối, nghị quyế, nhanh chóng triển khai các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2021–2030, gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Đây là cơ sở để tạo ra sự đột phá toàn diện, phát huy lợi thế sau hợp nhất, xây dựng bộ máy tinh gọn, đồng bộ, hướng đến hiệu quả quản trị cao.

Tỉnh cần ưu tiên đầu tư hạ tầng chiến lược. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, hạ tầng phải đi trước một bước. Tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ các tuyến cao tốc, mở rộng sân bay Liên Khương, phát triển cảng biển Bình Thuận, các khu công nghiệp và logistics hiện đại, đồng thời đầu tư hạ tầng số phục vụ chuyển đổi số.

“Đây là nền tảng quan trọng để thu hút các dự án lớn, tạo sức lan tỏa vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tỉnh Lâm Đồng cần tập trung vào các ngành kinh tế mũi nhọn. Trong đó, cần xác định nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, công nghiệp chế biến sâu, du lịch chất lượng cao, kinh tế biển và logistics là các ngành trụ cột. Đây là hướng đi phù hợp với tiềm năng tự nhiên và cơ cấu kinh tế mới của tỉnh. Chính phủ khuyến khích phát triển mô hình kinh tế xanh - kinh tế tuần hoàn - kinh tế tri thức, đồng thời mở rộng liên kết vùng, hình thành chuỗi giá trị nông sản và công nghiệp chế biến xuất khẩu.

Song song với đó, tỉnh cần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh phải xây dựng chính quyền kiến tạo, minh bạch, hành động, tạo niềm tin cho doanh nghiệp. Cùng với đó, cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, và xây dựng chính quyền số, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn.

“Chính quyền các cấp phải coi thành công của nhà đầu tư là thành công của chính mình,” Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Mặt khác, cần ưu tiên phát triển bền vững, toàn diện. Tỉnh cần chú trọng hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân.

“Đây là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển, để Lâm Đồng không chỉ là tỉnh mạnh về kinh tế mà còn là “vùng đất đáng sống, xanh, thân thiện, nghĩa tình”, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị.

Phát biểu đáp từ tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đã dành niềm tin cho tỉnh, đồng thời cam kết:

Hội nghị kết thúc với hàng chục biên bản ghi nhớ hợp tác và quyết định chủ trương đầu tư đã được ký kết trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, du lịch, công nghiệp chế biến, đô thị và hạ tầng logistics.