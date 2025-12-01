Lâm Đồng đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án chế biến và năng lượng tái tạo

Sau hợp nhất, tỉnh Lâm Đồng trở thành một trong những địa phương có tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo lớn của khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Tại khu vực Tây Lâm Đồng (Đắk Nông) và dải duyên hải phía Đông (Bình Thuận), điều kiện gió thuận lợi quanh năm tạo nền tảng phát triển điện gió. Nhiều dự án công suất hàng trăm MW đang được triển khai, trong đó, vùng biển Bình Thuận được đánh giá có tiềm năng lớn để phát triển điện gió ngoài khơi, góp phần mở rộng cơ cấu nguồn năng lượng xanh của khu vực.

Bên cạnh đó, khí hậu nắng nhiều giờ trong năm giúp Lâm Đồng có lợi thế để phát triển điện mặt trời. Hiện, tỉnh có 26 nhà máy điện mặt trời, góp phần cung cấp điện cho khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam và đảm bảo an ninh năng lượng của quốc gia.

Phát triển năng lượng điện mặt trời tại tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp)

Lĩnh vực năng lượng tái tạo không chỉ giúp bảo đảm an ninh năng lượng mà còn mở ra dư địa thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt từ các tổ chức hướng đến tăng trưởng xanh và mục tiêu Net Zero.

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - cho biết, tỉnh đang tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cơ sở hạ tầng, thu hút ngày càng nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn đến đầu tư, triển khai dự án tại tỉnh.

Tỉnh đang nỗ lực giới thiệu, quảng bá, kêu gọi các nhà đầu tư đến với tỉnh; tập trung đầu tư kết nối hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông; xây dựng một nền hành chính lắng nghe doanh nghiệp, đồng hành với doanh nghiệp; tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho các dự án có vướng mắc để khơi thông nguồn lực.

Với những bước đi chiến lược và quyết liệt trong thu hút đầu tư vào hai lĩnh vực cốt lõi này, Lâm Đồng đang tạo ra một bức tranh kinh tế mới đầy khởi sắc, khẳng định vai trò và vị thế vững chắc trong tiến trình hội nhập quốc tế.