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Lãi suất cao kéo dài, dòng tiền chảy về đâu?
(VTC News) -
Chuyên gia Phạm Xuân Hè phân tích làn sóng dịch chuyển tài sản khi lãi suất ngân hàng tăng cao.
DUNG NHIÊN
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