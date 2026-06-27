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Lãi suất cao kéo dài, dòng tiền chảy về đâu?

(VTC News) -

Chuyên gia Phạm Xuân Hè phân tích làn sóng dịch chuyển tài sản khi lãi suất ngân hàng tăng cao.

DUNG NHIÊN
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