Không kết luận về giới tính, vì sao Đặng Thị Hồng vẫn bị cấm thi đấu?

(VTC News) -

"Ở đây, không chỉ Đặng Thị Hồng mà tất cả vận động viên trong nước hay nước ngo đều sẽ không được dự giải quốc gia khi đã có quyết định dừng thi đấu của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB).

Với Đặng Thị Hồng, FIVB đã có quyết định quyết định từ giải U21 thế giới, cho dù đúng hay sai thì Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam phải tuân thủ. Sau đó, nếu FIVB có thông tin mới thì VFV sẽ thực hiện những bước tiếp theo", ông Lê Trí Trường - Tổng Thư kí Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho biết.

Vận động viên Đặng Thị Hồng.

Chiều 11/9, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) họp khẩn với các bộ phận chuyên môn và đưa ra quyết định cấm thi đấu đối với Đặng Thị Hồng. Theo đó, Đặng Thị Hồng không được tham dự các giải đấu do VFV quản lý từ tháng 9/2025.

Quyết định của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam được đưa ra dựa trên án phạt của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) tại giải U21 thế giới 2025 diễn ra ở Indonesia tháng trước. FIVB xác định một vận động viên của đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam (không công bố danh tính ở thời điểm đó) không đủ điều kiện tham dự giải.

Theo lãnh đạo VFV, FIV kiểm tra tư cách thi đấu của vận động viên trên nhiều phương diện. Theo quy định, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam kiểm tra tư cách thi đấu của các vận động viên qua giấy khai sinh và thủ tục này được thực hiện đúng quy định.

Ngoài ra, FIVB còn kiểm tra qua các góc độ như ADN, hormone. Thông thường, yêu cầu và kết quả kiểm tra được gửi đến cá nhân vận động viên, nhưng trường hợp của Đặng Thị Hồng được thông báo công khai trên trang chủ. Tay đập của Việt Nam bị cấm thi đấu ở các giải quốc tế nên cũng ko được dự giải quốc gia cho đến khi có thông tin mới.

Ông Trường cho biết thêm: "Đối với quyết định của Liên đoàn bóng chuyền thế giới, VFV đã có kiến nghị bằng văn bản về cách làm của họ, về việc FIVB chưa có hướng dẫn cụ thể nhưng vẫn tiến hành kiểm tra và ra quyết định. Tất nhiên, FIVB có quyền thực hiện những điều này nhưng cách làm và phương pháp làm lại không có trong hướng dẫn cụ thể".