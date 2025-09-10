Khởi tố nữ Tổng giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm ABI Pharma

(VTC News) -

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thu Huyền (32 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm ABI Pharma) về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Đây là diễn biến mới trong chuyên án liên quan đến đường dây sản xuất, tiêu thụ sản phẩm viên hoàn mềm mang tên “Quân vương Nhất sinh đan”.

Theo kết quả điều tra, với vai trò Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật của ABI Pharma, Huyền đã tổ chức sản xuất các loại viên hoàn mềm không đảm bảo đủ thành phần như công bố trên bao bì.

Những sản phẩm này sau đó được cung cấp cho Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Healthy HKV để đưa ra thị trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai thông báo quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Vũ Thị Thu Huyền. (Ảnh: CACC)

Ngày 8/9, cơ quan công an đã khám xét nơi ở của Huyền tại xã Vĩnh Am, TP Hải Phòng để phục vụ công tác điều tra.

Vụ án đang được mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Trước đó, vào cuối tháng 5/2025, Công an tỉnh Yên Bái (cũ) đã triệt phá đường dây buôn bán hàng cấm tại Công ty Healthy HKV.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Hiên – Bùi Văn Khánh về hành vi buôn bán hàng cấm, khi hai người này đặt sản xuất 2.000 hộp viên hoàn mềm “Quân vương Nhất sinh đan” chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Trong thời gian ngắn, Healthy HKV bán ra thị trường 831 hộp, thu về hơn 264 triệu đồng.

Khám xét kho hàng của ABI Pharma, lực lượng chức năng phát hiện gần 20 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng nhiều máy móc, công cụ phục vụ sản xuất, trị giá hàng tỷ đồng.