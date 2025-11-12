Khối tài sản khổng lồ hơn 100 tỷ USD của huyền thoại chứng khoán Warren Buffett

(VTC News) -

Ngày 11/11, tỷ phú Warren Buffett, 95 tuổi công bố thư chia tay với vai trò CEO của Berkshire Hathaway - khép lại một giai đoạn kéo dài hơn sáu thập kỷ. Trong lá thư mang đậm dấu ấn cá nhân, ông thông báo sẽ ngừng viết thư thường niên gửi cổ đông và không còn tham dự các cuộc họp thường niên của tập đoàn.

Tỷ phú Warren Buffett. (Ảnh: Getty)

Nắm giữ khối tài sản khổng lồ

Được mệnh danh là "Nhà tiên tri xứ Omaha", Warren Buffett là một trong những nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại. Trước khi đưa ra quyết định nghỉ hưu, ông Buffett đảm nhận vị trí CEO Tập đoàn Berkshire Hathaway với những quyết định đầu tư bất ngờ và thu được kết quả ngoạn mục.

Trong hơn nửa thế kỷ qua, ông đã biến Berkshire từ một công ty dệt may đang gặp khó khăn thành một tập đoàn trị giá 1.160 tỷ USD, sở hữu gần 200 công ty con và danh mục đầu tư chứng khoán trị giá 264 tỷ USD. Trong đó, có một số công ty con nổi bật như công ty bảo hiểm Geico, nhà sản xuất pin Duracell và chuỗi nhà hàng Dairy Queen.

Theo số liệu từ Bloomberg, giá trị tài sản ròng của tỷ phú Buffett ước tính khoảng 169 tỷ USD, tính đến tháng 5. Tương tự, Tạp chí Forbes ước tính khối tài sản của ông Buffett rơi vào khoảng 168,2 tỷ USD và phần lớn nguồn tiền này đến từ cổ phần trong Berkshire.

Tuy nhiên, kể từ khi có thông báo ông Buffett nghỉ hưu, cổ phiếu loại B của Berkshire lao dốc 12%, đóng cửa dưới 480 USD. Trớ trêu thay, trong cùng khoảng thời gian đó, chỉ số S&P 500 lại tăng 20% lên mức đỉnh lịch sử mới.

Giáo sư tài chính tại Đại học Maryland, ông David Kass lý giải hiện tượng này không chỉ do cổ phiếu "chạy trước" quá xa, mà còn phản ánh sự "bốc hơi" của cái gọi là "phần bù Buffett" (Buffett premium) - phần giá trị cộng thêm mà thị trường gán cho cổ phiếu nhờ sự hiện diện độc nhất của ông.

Ông Buffett từng hứa sẽ quyên góp hơn 99% tài sản của mình cho hoạt động thiện nguyện và cho đến nay, ông đã quyên góp gần 65 tỷ USD, chủ yếu thông qua Quỹ Gates Foundation cùng quỹ từ thiện khác dành cho con cái. Năm 2010, ông và tỷ phú Bill Gates thành lập sáng kiến Giving Pledge, kêu gọi những tỷ phú khác cam kết quyên góp ít nhất một nửa tài sản của họ cho hoạt động từ thiện.

Trong bức thư chia tay, ông Buffett cũng công bố quyên tặng hơn 1,3 tỷ USD dưới dạng cổ phiếu Berkshire Hathaway cho bốn quỹ gia đình, bao gồm Quỹ Susan Thompson Buffett (mang tên người vợ quá cố) và các quỹ của ba người con. Ông khẳng định: “Nếu các con tôi chỉ cần làm tốt ở mức vừa phải, mẹ chúng và tôi sẽ mãn nguyện".

Đồng thời, ông Buffett cũng nhắc lại quyết định năm ngoái rằng Quỹ Gates Foundation sẽ không còn nhận tài trợ sau khi ông qua đời. Thay vào đó, một quỹ từ thiện mới do các con ông điều hành sẽ được thành lập.

Ông Warren Buffett dùng phần lớn tài sản hiện có để làm từ thiện.

Chiến lược đầu tư thông minh

Theo tỷ phú Bill Gates, ông Buffett thích nghĩ về những khoản đầu tư tiềm năng của mình như một “lâu đài” trước khi đưa ra quyết định hỗ trợ tài chính cho bất kỳ công ty nào mà ông nhắm đến.

“Người bạn của tôi nói rằng một doanh nghiệp tốt giống như một tòa lâu đài và bạn phải suy nghĩ mỗi ngày: Liệu ban quản lý có đang mở rộng thêm kích thước của hào nước không? Hay hào nước đang thu hẹp lại?”, ông Gates cho hay.

Trong trường hợp này, hào nước của lâu đài tương đương với những yếu tố cơ bản của một doanh nghiệp - “giá trị nội tại” của nó, như ông Buffett từng nói. Để xác định giá trị nội tại, ông Buffett không chỉ xem xét hiệu suất cổ phiếu gần đây của một công ty đại chúng mà còn đánh giá nhiều yếu tố khác nhau như tính nhất quán của thu nhập, tình trạng dòng tiền và số nợ của công ty.

Ông Gates tiết lộ thêm tỷ phú Buffett “thích đọc tất cả các báo cáo thường niên của công ty từ những năm trước” và luôn xem xét quá trình phát triển, chiến lược của công ty, đồng thời tìm cách xác định liệu công ty có thể đứng vững trước “những thách thức cạnh tranh” hay không.

Phong cách đầu tư của ông Buffett bao gồm việc suy nghĩ xa hơn và nắm giữ tài sản trong thời gian dài, bất chấp mọi biến động ngắn hạn của thị trường. Ông thích những mô hình kinh doanh mà ông tin là vững chắc về cơ bản: “Bạn nên đầu tư vào một doanh nghiệp mà ngay cả một kẻ ngốc cũng có thể điều hành, bởi vì một ngày nào đó một kẻ ngốc sẽ làm điều đó".

Và trước khi bước vào 2 tháng cuối cùng trên cương vị CEO, tỷ phú Buffett vẫn kịp thực hiện một thương vụ "nhỏ", là đồng ý mua lại OxyChem (mảng hóa chất của Occidental Petroleum) với giá 9,7 tỷ USD tiền mặt. Nhưng như Giám đốc danh mục tại Cheviot Value Management, ông Darren Pollock nhận xét, một thương vụ 10 tỷ USD chỉ là "giọt nước trong đại dương" so với kho tiền 382 tỷ USD của Berkshire.

Ông Buffett cũng là người ưa chuộng các công ty bảo hiểm. Ông sở hữu Berkshire Hathaway Reinsurance Group, National Indemnity Company và Berkshire Hathaway Specialty Insurance, tập trung vào bảo hiểm doanh nghiệp và thương mại. Mô tả về những khoản đầu tư này, ông nói: "Thật thú vị vì bạn nhận được tiền ngay từ đầu, rồi sau đó mới biết mình có làm điều gì ngu ngốc hay không".