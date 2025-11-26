Khoảnh khắc lũ quét ập xuống ngôi làng ở Indonesia khiến 10 người thiệt mạng

(VTC News) -

Khoảnh khắc lũ quét ập xuống ngôi làng ở Indonesia.

Cảnh sát Indonesia cho biết trong một tuyên bố, các đội cứu hộ đang phải vật lộn để tiếp cận những khu vực bị ảnh hưởng ở 6 huyện của tỉnh Bắc Sumatra, sau khi trận mưa lớn trong tuần qua khiến mực nước trên hàng loạt con sông dâng cao, cuốn trôi nhiều ngôi làng.

Tính đến ngày 26/11, lực lượng cứu hộ tìm thấy ít nhất 5 thi thể và 3 người bị thương tại thành phố Sibolga - nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ngoài ra, mọi người cũng đang tìm kiếm 4 người khác được báo cáo mất tích.

Tại quận lân cận Central Tapanuli, sạt lở đất vùi lấp nhiều ngôi nhà khiến ít nhất một gia đình 4 người thiệt mạng và lũ lụt nhấn chìm gần 2.000 ngôi nhà khác.

Lũ lụt và lở đất cũng làm bật gốc cây cối, khiến một người dân ở huyện Nam Tapanuli thiệt mạng và một người khác bị thương, phá hủy một cây cầu ở huyện Mandailing Natal và nhấn chìm 470 ngôi nhà. Một tuyến đường chính bị chặn bởi bùn đất và mảnh vỡ ở đảo Nias, theo thông cáo.

Nhiều video trên mạng xã hội cho thấy nước đổ xuống từ mái nhà trong khi người dân hoảng loạn tìm kiếm sự an toàn. Ở một số khu vực, lũ quét dâng cao nhanh chóng, biến đường phố thành dòng nước lũ dữ dội cuốn theo thân cây và mảnh vỡ.

Cảnh sát trưởng thành phố Sibolga, ông Eddy Inganta cho biết những nơi trú ẩn khẩn cấp được thiết lập và chính quyền kêu gọi người dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao sơ ​​tán ngay lập tức. Đồng thời, ông Inganta cảnh báo lượng mưa lớn có thể gây ra nhiều trận lở đất hơn sau khi ghi nhận 6 trận lở đất trước đó đã san phẳng 17 ngôi nhà và một quán cà phê.

Hôm 25/11, Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia (BNPB) Indonesia tuyên bố kết thúc nỗ lực cứu trợ tại hai khu vực trên đảo Java chính của Indonesia sau 10 ngày hoạt động.

Hơn 1.000 nhân viên cứu hộ được triển khai để tìm kiếm những người bị chôn vùi dưới nhiều trận lở đất, do mưa lớn gây ra khiến 38 người thiệt mạng tại huyện Cilacap và Banjarnegara thuộc tỉnh Trung Java .

BNPB thông tin thêm có ít nhất 2 người ở Cilacap và 11 người ở Banjarnegara vẫn mất tích khi hoạt động cứu hộ kết thúc vì mặt đất không ổn định, thời tiết xấu gây nguy hiểm cho đội cứu hộ và người dân.