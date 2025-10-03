Khai trương Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Ocean City

(VTC News) -

Ngày 2/10, Vincom Retail chính thức ra mắt Vincom Mega Mall Ocean City – một trong những trung tâm thương mại hiện đại và quy mô bậc nhất Việt Nam, hứa hẹn trở thành điểm đến giải trí – mua sắm – ẩm thực toàn diện cho mọi thế hệ.

Tọa lạc tại trái tim đại đô thị Vinhomes Ocean City – nơi được truyền thông quốc tế ca ngợi là “nơi đáng sống bậc nhất hành tinh” – Vincom Mega Mall Ocean City có quy mô gần 70.000 m² với 3 tầng nổi và 2 tầng hầm gửi xe, nằm trong nhóm những trung tâm thương mại lớn nhất miền Bắc. Được phát triển theo mô hình “One-Stop Shoppertainment”, nơi đây mang đến trải nghiệm phong cách sống hiện đại trọn vẹn, từ mua sắm, ẩm thực, giải trí đến nghỉ dưỡng.

Vincom Mega Mall Ocean City chính thức khai trương.

Điểm nhấn khác biệt đầu tiên tại Vincom Mega Mall Ocean City là tổ hợp Aquafield Spa đẳng cấp quốc tế với quy mô lên tới 4.000 m², được phát triển bởi Aquafield Hàn Quốc.

Không gian nghỉ dưỡng cao cấp này mang đến trải nghiệm độc đáo với 10 phòng xông hơi chuyên biệt chuẩn Hàn, từ Thermal Stone, than củi, phòng tuyết, gỗ Hinoki cho tới muối hồng Himalaya, kết hợp cùng tinh hoa trị liệu truyền thống Việt Nam. Aquafield mở ra hành trình phục hồi toàn diện thân – tâm – trí, được ví như một “resort tái tạo năng lượng” ngay giữa lòng đô thị, với dịch vụ cá nhân hóa chuẩn 5 sao.

Song song đó, VinPalace – chuỗi Trung tâm Hội nghị và Nhà hát Quốc tế lớn nhất Việt Nam – cũng chính thức đi vào hoạt động. Với diện tích 25.888 m² và sức chứa lên tới 7.040 khách, trong đó có nhà hát 1.600 chỗ ngồi cùng 5 phòng hội nghị hiện đại, VinPalace được thiết kế để tổ chức các sự kiện M.I.C.E tầm cỡ quốc tế, triển lãm quy mô lớn và những lễ cưới xa hoa.

Đặc biệt, lần đầu tiên tại miền Bắc, hai show diễn thực cảnh triệu USD do các nhà sản xuất hàng đầu thế giới dàn dựng với công nghệ biểu diễn tối tân sẽ ra mắt tại đây, góp phần đưa Ocean City trở thành điểm đến hội tụ văn hóa – giải trí – sự kiện hàng đầu.

Bộ đôi tiện ích đẳng cấp bậc nhất trong một TTTM tại Việt Nam.

Song hành cùng những trải nghiệm nghỉ dưỡng và giải trí đẳng cấp, Vincom Mega Mall Ocean City còn chào đón sự hiện diện của siêu thị AEON với diện tích hơn 7.550 m². Đây không chỉ là lần đầu tiên AEON góp mặt trong hệ thống Vincom, mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc mở rộng thị trường tiêu dùng đầy tiềm năng tại khu vực phía Đông Hà Nội.

Với khu ẩm thực tự chọn cùng bếp mở Delica và danh mục hàng chục nghìn sản phẩm đa dạng, từ thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng thiết yếu, mỹ phẩm – chăm sóc cá nhân, sản phẩm mẹ & bé, thời trang gia đình đến các mặt hàng gia dụng tiện ích, AEON hứa hẹn trở thành điểm đến mua sắm hiện đại, đáp ứng toàn diện nhu cầu ngày càng cao của cộng đồng cư dân và khách hàng Thủ đô.

Đại siêu thị AEON ngay trong trung tâm thương mại.

Không chỉ dừng lại ở mua sắm, khu vực giải trí tại Vincom Mega Mall Ocean City được đầu tư như một “vũ trụ trải nghiệm” đa sắc màu cho mọi lứa tuổi. Rạp chiếu phim CGV mang đến công nghệ hình ảnh – âm thanh tiên tiến; Art Toy City mở ra thế giới nghệ thuật đồ chơi độc đáo; HDC đưa khách tham quan vào hành trình khám phá ánh sáng đa chiều. Trẻ nhỏ có thể vui đùa thỏa thích tại Kidzooona & Bzone; giới trẻ bùng nổ cùng các trò chơi công nghệ tại Bảo Long Dragon Center; trong khi cả gia đình cùng tận hưởng phút giây gắn kết, khám phá tri thức tại nhà sách Fahasa.

Không gian rực rỡ bên trong TTTM Vincom Mega Mall Ocean City.

Hành trình trải nghiệm tiếp tục mở rộng với thế giới mua sắm đa phong cách, quy tụ loạt thương hiệu trong nước và quốc tế. Nổi bật trong đó là K-Box Hàn Quốc – tổ hợp bán lẻ 2.000 m², nơi hội tụ thời trang, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, giải trí và những bất ngờ thú vị, trong đó có “que kẹo ngậm Âm nhạc” đang gây sốt giới trẻ Hàn.

Bên cạnh đó, The Colorist – thương hiệu mỹ phẩm thuộc tập đoàn bán lẻ toàn cầu KK – cùng Yanbaby, MLB, Newdrops trở thành điểm hẹn cho giới trẻ yêu thích làm đẹp và thời trang sành điệu. Với nhóm sản phẩm gia dụng, nội thất và tiện ích gia đình, khách hàng sẽ không thể bỏ lỡ Mr.DIY – chuỗi bán lẻ nổi tiếng từ Malaysia với hơn 10.000 sản phẩm, Kohnan từ Nhật Bản, JYSK đến từ Đan Mạch, Chổi Xể… cùng hàng loạt thương hiệu phổ biến khác, tạo nên một thiên đường mua sắm trọn vẹn.

Để chào đón những thực khách sành ăn, “đại lộ ẩm thực” bên trong trung tâm thương mại mang đến hành trình khám phá vị giác phong phú với vô vàn lựa chọn hấp dẫn. Tại đây, khách hàng có thể thưởng thức những món độc đáo hiếm thấy như cà phê trứng Eggyolk, bánh Crepe Byblos thơm lừng, Burger sáng tạo tại Wau Haus; cơm truyền thống Hàn Quốc tại Ssal Bobby; trà sữa và bánh trứng nướng Since Tea; bánh rán chuẩn vị Hàn tại Songsabu và Mint Coffee đầy cá tính.

Không dừng lại ở đó, các tín đồ ẩm thực còn được trải nghiệm món nướng Hàn Quốc tại De Beakje, hương vị Tây Bắc tại Mông Quán, cùng các xu hướng ẩm thực thịnh hành tại Dookki, Jollibee, Ramen Buta Shamoji, King Pizza. Song hành là sự góp mặt của các thương hiệu quen thuộc như Highlands Coffee, Phúc Long, Changhi, Ding Tea…, tất cả cùng hội tụ để tạo nên một thiên đường ẩm thực khó cưỡng.

“Đại lộ ẩm thực” thu nhỏ với nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Với vị trí tâm điểm tại đại đô thị Ocean City, Vincom Mega Mall Ocean City hứa hẹn trở thành không gian sôi động bậc nhất phía Đông Hà Nội. Ngay trong tối khai trương 2/10, đêm nhạc Upbeat Ocean đã quy tụ những nghệ sĩ trẻ được yêu thích như Juky San, Nee Nee và ban nhạc Sức Sống Xanh, mang đến bầu không khí âm nhạc bùng nổ, thu hút hàng nghìn khán giả.

Song song, chương trình ưu đãi Upbeat Shopping với mức giảm giá đặc biệt tại các gian hàng đã tạo nên một khởi đầu ấn tượng, mang lại trải nghiệm mua sắm – giải trí trọn vẹn cho cộng đồng cư dân và du khách.

Tiếp nối chuỗi sự kiện khai trương, Vincom Mega Mall Ocean City sẽ liên tục tổ chức các hoạt động văn hóa – giải trí đặc sắc đến cuối năm như diễu hành trung thu Upbeat Star Parade (6/10), sàn diễn thời trang Upbeat Fashion (11/10), đêm nhạc Upbeat Melody (18/10), lễ hội cosplay Japan Wave (25–26/10). Điểm nhấn nổi bật sẽ là chuỗi đại nhạc hội quốc tế và sự kiện Countdown chào đón năm mới ngay tại quần thể Ocean City, dự kiến thu hút hàng trăm nghìn lượt khách, khẳng định vị thế Vincom Mega Mall Ocean City là tâm điểm lễ hội hàng đầu khu vực.

Khách tham quan cũng dễ dàng di chuyển đến Vincom Mega Mall Ocean City nhờ hệ thống xe điện VinBus hoàn toàn miễn phí, kết nối trực tiếp từ trung tâm Hà Nội và khu đô thị VinhomesOcean Park 1 thông qua các tuyến OCT1, OCT2, OCP1, hoạt động từ 6h sáng đến 24h với tần suất chỉ 10 phút/chuyến.

Vincom Mega Mall Ocean City là trung tâm thương mại thứ 89 đi vào hoạt động, mở rộng dấu ấn Vincom Retail tới 31/34 tỉnh, thành trên toàn quốc. Không chỉ dừng lại ở vai trò một trung tâm thương mại, Vincom Mega Mall Ocean City được định hướng trở thành điểm hẹn phong cách sống, nơi khách hàng tìm thấy niềm vui trọn vẹn từ mua sắm, giải trí đến ẩm thực – đồng thời là bước tiến quan trọng trong hành trình khẳng định vị thế tiên phong của Vincom trong việc kiến tạo những không gian sống hiện đại, gắn kết cộng đồng.