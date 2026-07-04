Khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình gửi thông điệp từ ký ức đến tương lai

(VTC News) -

Chương trình khai mạc diễn ra tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu trong đêm khai mạc.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chia sẻ: Trong dòng chảy lịch sử dân tộc với vị trí địa chiến lược quan trọng, Quảng Trị là một trong những địa phương lưu giữ ký ức thiêng liêng về những năm tháng chiến tranh khốc liệt với hàng vạn trận càn, với mưa bom bão đạn.

Nơi đây từng là ranh giới chia cắt hai miền, là tọa độ chịu nhiều đau thương, mất mát. Biết bao người mẹ đã cạn khô dòng nước mắt để tiễn chồng, tiễn con ra trận. Biết bao người lính đã hiến trọn tuổi thanh xuân để Tổ quốc được trường tồn. Những địa danh như Thành cổ Quảng Trị, đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Đường 9, Khe Sanh, Đường 20 Quyết Thắng, Bến Phà Gianh, Cồn Tiên Dốc Miếu...đã trở thành biểu tượng bất tử của lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng hòa bìnhcủa dân tộc.

"Nhưng điều làm nên hình ảnh, giá trị đặc biệt của Quảng Trị hôm nay không chỉ là lịch sử hào hùng, đó còn là sức mạnh của sự hồi sinh. Từ trong bom đạn, đổ nát của chiến tranh, khép lại quá khứ đau thương, Quảng Trị tiếp tục đoàn kết tái thiết vươn lên mạnh mẽ.

Những cánh rừng, đồng lúa, bãi ngô, nương dâu... đã tươi xanh trở lại, trường học, bệnh viện, những mái ngói đỏ tươi của các bản làng, những tòa nhà cao tầng...đã mọc lên, hạ tầng kết nối cơ bản thuận lợi, các em học sinh được tung tăng đến trường, nhân dân được hưởng thụ thành quả giá trị của hoà bình. Chính hòa bình đang tạo nên bản sắc mới cho mảnh đất này" - ông Vinh nói.

Chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc.

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, với chủ đề “Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình”, lễ hội năm nay là dịp để chúng ta cùng tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng Liệt sĩ, những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc, vì hòa bình của nhân loại; đồng thời, cùng nhau vun đắp những nhịp cầu hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa các quốc gia, dân tộc.

Thông qua chuỗi hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống, văn hóa, nghệ thuật, Quảng Trị mong muốn từng bước xây dựng lễ hội Vì Hòa bình trở thành một thương hiệu văn hóa đặc sắc, khẳng định vai trò vị thế của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế trong việc thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết, cùng chung tay xây dựng thế giới hòa bình, thịnh vượng.

Phát biểu trong đêm khai mạc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết trong bối cảnh thế giới còn nhiều xung đột, bất ổn và những thách thức toàn cầu, thông điệp từ “Quảng Trị vì hòa bình” càng có ý nghĩa thời đại.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu trong đêm khai mạc lễ hội.

Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; luôn cùng các quốc gia thúc đẩy đối thoại, tăng cường hợp tác, đề cao luật pháp quốc tế và chung tay xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định, phát triển bền vững.

"Tôi đánh giá cao sáng kiến của tỉnh Quảng Trị trong việc xây dựng Lễ hội Vì Hòa bình trở thành một sự kiện văn hóa mang tầm quốc gia, từng bước có sức lan tỏa quốc tế. Từ vùng đất chịu nhiều đau thương của chiến tranh, Quảng Trị hôm nay đang trở thành biểu tượng của hòa bình, của tình hữu nghị và khát vọng phát triển.

Đó không chỉ là niềm tự hào của Quảng Trị, mà còn là hình ảnh của một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, khép lại quá khứ để cùng thế giới hướng tới tương lai" - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.