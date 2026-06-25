Những điểm đặc biệt của 'Lễ hội vì hoà bình năm 2026: Từ ký ức đến tương lai'

(VTC News) -

Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 là chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch mang tầm vóc quốc gia và quốc tế, nhằm tôn vinh giá trị của hòa bình, tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng thời khẳng định nội lực và khát vọng vươn mình phát triển của vùng đất lửa Quảng Trị anh hùng.

Họp báo quốc tế "Lễ hội vì hoà bình năm 2026: Từ ký ức đến tương lai"

Bên cạnh ý nghĩa tri ân lịch sử, tôn vinh những giá trị nhân văn cao đẹp, Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 còn mang lại những thông điệp thời đại sâu sắc, khơi dậy khát vọng về một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết năm nay là bước phát triển mới cả về quy mô, chiều sâu nội dung và tổ chức so với lần đầu sự kiện được tổ chức năm 2024. Nếu năm 2024 là đặt nền móng cho một sáng kiến văn hoá đối ngoại, năm nay hướng đến định hình rõ hơn về Quảng Trị - điểm đến vì hoà bình.

Các sự kiện nổi bật của lễ hội gồm Ngày hội Đạp xe Vì Hòa bình, Đêm nhạc Trịnh Công Sơn “Huyền thoại mẹ”, Lễ khai mạc với chủ đề “Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình”, chương trình thắp nến tri ân và thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn, Lễ hội Khinh khí cầu và Concert Quốc gia.

Bên cạnh đó là nhiều hoạt động hưởng ứng như giải chạy Phong Nha Wild Trail, Quang Tri Amazing Marathon, triển lãm tranh họa sĩ Lê Bá Đảng và kỷ niệm 100 năm Cà phê Khe Sanh. Thông qua các sự kiện này, Quảng Trị khẳng định vai trò là vùng đất của ký ức, hòa giải và khát vọng hòa bình, đồng thời thúc đẩy du lịch, giao lưu văn hóa, hợp tác quốc tế và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Lễ hội với chủ đề “Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì Hòa bình”, gửi đi một thông điệp sâu sắc: ký ức không chỉ là lời nhắc nhở về quá khứ, mà còn là nền tảng tinh thần để nuôi dưỡng hòa bình, vun đắp lòng bao dung và kiến tạo tương lai phát triển bền vững. Chính vì vậy, Lễ hội không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà tiếp tục là sự hưởng ứng, đóng góp thiết thực của Việt Nam đối với những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết và xây dựng một tương lai hòa bình, bền vững cho các thế hệ tương lai.

Đây cũng là bước triển khai cụ thể các định hướng chiến lược của Việt Nam về phát triển văn hóa và phát huy sức mạnh mềm quốc gia, trong đó có mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Tiếp nối thành công của Lễ hội lần thứ nhất năm 2024, các hoạt động nghệ thuật, giao lưu văn hóa và tri ân lịch sử trong khuôn khổ Lễ hội năm nay sẽ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và các giá trị văn hóa Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa và đối ngoại sâu sắc, thể hiện khát vọng hòa bình, tinh thần nhân văn, hòa giải và phát triển bền vững của Việt Nam trong giai đoạn mới. Việc tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình tại Quảng Trị không chỉ mang ý nghĩa tri ân quá khứ mà còn gửi gắm thông điệp hướng tới tương lai, góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn, củng cố niềm tin vào hòa bình, đoàn kết và phát triển.

Ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị -Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội cho biết, tiếp nối thành công của Lễ hội Vì Hòa bình lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2024, năm nay, tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình với quy mô cấp quốc gia.

Lễ hội cũng là dịp để tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; quảng bá hình ảnh quê hương Quảng Trị đổi mới, năng động, giàu bản sắc cũng như giới thiệu tiềm năng, lợi thế về văn hóa, du lịch của tỉnh Quảng Trị; tạo cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp hợp tác, đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.