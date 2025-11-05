Khai mạc Hội chợ Quốc tế Trang sức Việt Nam năm 2025

(VTC News) -

Trong suốt hơn ba thập kỷ, với sự đồng hành của Hội đồng Vàng Thế giới, Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam và Hội Mỹ nghệ Kim Hoàn Đá quý TP.HCM, Hội chợ Quốc tế Trang sức Việt Nam (VIJF) khẳng định vị thế là sự kiện trọng điểm của ngành kim hoàn Việt Nam. Đây là nơi hội tụ các thương hiệu trang sức, doanh nghiệp thiết bị và nhà thiết kế hàng đầu, tạo nên cầu nối bền vững giữa doanh nghiệp - nhà thiết kế - người tiêu dùng.

Quy mô & điểm nhấn nổi bật năm 2025

Năm nay, hội chợ quy tụ hơn 35 thương hiệu trang sức và nhà sản xuất trong và ngoài nước, đến từ Việt Nam, Ý, Hồng Kông, Thái Lan, Ba Lan, Ấn Độ, Nhật Bản… cùng nhiều đơn vị cung cấp máy, thiết bị và phần mềm công nghệ chế tác trang sức hiện đại.

Ông Nguyễn Văn Dưng - Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn - Đá quý TP.HCM phát biểu khai mạc.

Một điểm mới rất thú vị trong năm nay là Không gian trưng bày thiết kế và tác phẩm trang sức sáng tạo do Viện Thiết kế và chế tác Trang sức MUS thực hiện. Đây là nơi giới thiệu những ý tưởng, bản vẽ và sản phẩm độc đáo của các nhà thiết kế trẻ - những gương mặt kế thừa và tiếp nối tinh thần sáng tạo của ngành kim hoàn Việt Nam. Chúng tôi xem đây là không gian tôn vinh sự sáng tạo, đồng thời góp phần lan tỏa xu hướng thiết kế mới trong nước.

Đáng chú ý, năm nay Hội Đá quý TP.HCM cũng lần đầu tiên tham gia Hội chợ, mang đến nhiều sản phẩm đá quý, đá bán quý và mẫu chế tác đặc sắc, góp phần làm phong phú thêm bức tranh tổng thể của hội chợ.

Sự kết hợp giữa khu trưng bày của các doanh nghiệp trang sức, hội đá quý TP.HCM, khu vực thiết bị phần mềm hiện đại và không gian sáng tạo MUS đã giúp VIJF 2025 trở nên phong phú và chuyên sâu hơn, thể hiện một bức tranh toàn diện về ngành trang sức Việt Nam - từ ý tưởng thiết kế cho đến sản xuất và thương mại hóa.

Sự kiện dự kiến đón hơn 5.000 lượt khách tham quan, hứa hẹn mang đến một không gian tương tác độc đáo giữa các thương hiệu trang sức và khách hàng. Sự kiện này sẽ trưng bày những tác phẩm trang sức độc đáo và đa dạng, từ truyền thống đến hiện đại, các chương trình ưu đãi cùng những phần quà hấp dẫn.

Ý nghĩa & thông điệp: Tỏa sáng cùng VIJF

Với chủ đề “Tỏa sáng cùng VIJF”, hội chợ không chỉ là nơi trưng bày, mua sắm và giới thiệu sản phẩm, mà còn là diễn đàn kết nối - hợp tác - chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

VIJF 2025 hy vọng mỗi doanh nghiệp, mỗi sản phẩm khi đến với hội chợ đều có cơ hội tỏa sáng theo cách riêng của mình - góp phần làm nên một ngành trang sức Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, sáng tạo và hội nhập sâu rộng hơn với thế giới.

Hội Chợ Quốc tế Trang Sức Việt Nam năm 2025 đang diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du - số 116 đường Nguyễn Du, Phường Bến Thành, TP.HCM, Việt Nam. Thời gian mở cửa: 10 giờ 00 - 21 giờ 00, từ ngày 05 - 08/11/2025.

Mỗi ngày, hội chợ đều có chương trình rút thăm trúng thưởng hấp dẫn dành cho khách hàng có hóa đơn mua sắm tại hội chợ. Đặc biệt, Hội chợ có ưu đãi giảm giá đặc biệt, ưu đãi giờ Vàng, quà tặng hấp dẫn cùng các dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách hàng duy nhất chỉ có tại hội chợ.