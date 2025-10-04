Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 4/10/2025 - XSQNG 4/10

XSQNG 4/10. Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 4/10/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi. Kết quả XSQNG 4/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNG 4/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi 4/10/2025 - XS đài Quảng Ngãi thứ Bảy ngày 4/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSQNG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Ngãi gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải duy nhất, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho những vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: cho vé chỉ khác một số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ khác chữ số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai quay số mở thưởng tại đài Phú Yên và Huế.

- Xổ số miền Trung thứ Ba quay số mở thưởng tại đài Đắk Lắk và Quảng Nam.

- Xổ số miền Trung thứ Tư quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng và Khánh Hòa.

- Xổ số miền Trung thứ Năm quay số mở thưởng tại đài Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu quay số mở thưởng tại đài Ninh Thuận và Gia Lai.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật quay số mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Huế và Kon Tum.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 4/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.